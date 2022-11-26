国家卫健委：11月25日新增新冠肺炎本土确诊病例3405例、无症状感染者31504例

11月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3474例。其中境外输入病例69例（广东25例，江苏17例，福建10例，内蒙古3例，上海3例，重庆3例，辽宁2例，四川2例，北京1例，天津1例，山东1例，湖南1例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（北京1例，内蒙古1例，福建1例，山东1例，湖南1例）；本土病例3405例（广东991例，北京586例，山西324例，重庆199例，河南186例，四川159例，黑龙江134例，云南134例，内蒙古116例，山东110例，河北101例，辽宁50例，福建45例，陕西39例，浙江34例，贵州31例，江苏29例，湖南29例，新疆21例，广西13例，海南13例，湖北12例，吉林11例，上海11例，青海7例，天津6例，江西6例，甘肃5例，西藏2例，安徽1例），含707例由无症状感染者转为确诊病例（广东485例，重庆62例，云南45例，浙江20例，北京19例，山东16例，四川10例，黑龙江9例，福建7例，陕西6例，河南5例，甘肃5例，青海4例，山西3例，海南3例，河北2例，内蒙古2例，江苏2例，辽宁1例，贵州1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例5例，其中境外输入病例3例（均在上海），本土病例2例（均在北京）。

当日新增治愈出院病例1893例，其中境外输入病例44例，本土病例1849例（广东823例，重庆263例，内蒙古235例，北京117例，河南78例，四川78例，山西54例，云南33例，陕西30例，浙江19例，贵州15例，新疆13例，江苏12例，黑龙江11例，福建11例，甘肃10例，安徽8例，山东7例，湖南7例，河北6例，上海4例，湖北4例，西藏3例，天津2例，江西2例，青海2例，辽宁1例，海南1例），解除医学观察的密切接触者172634人，重症病例较前一日减少9例。

境外输入现有确诊病例760例（无重症病例），现有疑似病例4例。累计确诊病例27296例，累计治愈出院病例26536例，无死亡病例。

截至11月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例29745例（其中重症病例112例），累计治愈出院病例269116例，累计死亡病例5232例，累计报告确诊病例304093例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者11472149人，尚在医学观察的密切接触者1647782人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者31709例，其中境外输入205例，本土31504例（重庆7522例，广东7405例，北京2009例，河北1618例，四川1374例，山西1152例，青海1036例，新疆946例，陕西818例，河南804例，山东784例，甘肃712例，湖北694例，吉林611例，天津578例，辽宁478例，内蒙古415例，云南386例，江苏353例，黑龙江321例，广西288例，宁夏280例，湖南275例，浙江133例，安徽128例，江西101例，贵州101例，上海78例，福建62例，海南27例，西藏14例，兵团1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者12624例，其中境外输入127例，本土12497例（内蒙古3785例，广东2314例，重庆2182例，新疆754例，河南709例，河北412例，北京399例，湖南340例，黑龙江218例，云南170例，四川155例，青海104例，山西102例，山东101例，陕西99例，甘肃97例，湖北88例，安徽81例，吉林79例，江苏64例，宁夏53例，天津50例，浙江31例，贵州28例，辽宁22例，福建22例，江西13例，上海9例，广西9例，西藏5例，海南2例）；当日转为确诊病例712例（境外输入5例）；尚在医学观察的无症状感染者300965例（境外输入1470例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8696499例。其中，香港特别行政区454525例（出院97639例，死亡10663例），澳门特别行政区796例（出院789例，死亡6例），台湾地区8241178例（出院13742例，死亡14181例）。