国家卫健委：当前我国老年人医疗护理服务需求缺口较大

人民网北京5月11日电 （记者张文婷）当前我国人口老龄化程度在不断加快，老年人对于专业的医疗护理服务需求较为迫切。今日，国家卫生健康委员会就党的十八大以来护理事业发展成效举行新闻发布会。在会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红坦言，目前，在满足老年人医疗护理服务需求方面，缺口较大。

为此，国家卫生健康委高度重视老年护理服务，从制度、资源布局、人才培养等各方面都做了大量工作。

郭燕红介绍，2019年，国家卫健委联合相关部门建立老年护理需求评估制度，指导医疗机构医务人员有效开展老年护理需求评估和供给工作。

在增加老年护理服务资源和服务供给方面，国家卫健委出台了指导意见和工作要求，通过增加老年护理资源，盘活老年护理服务的资源，创新老年服务方式，为老年群众提供服务。“社会的老年人群主要是有慢性病，包括失能和高龄、行动不便的这些人群，通过机构、社区、居家这三个层面，来扩大护理服务的资源供给。”郭燕红说道。

同时，国家卫健委还有效地指导开展老年居家护理服务，让老年人在家里就能够得到需要的护理服务。2020年印发的《关于加强老年人居家医疗服务工作的通知》，要求有条件的医疗机构积极为老年人提供疾病诊疗、医疗护理、康复等上门的医疗和护理服务。

此外，国家卫健委还加强老年护理从业人员的培养和培训工作，包括制定培训大纲、指南，同时指导各地加强老年护理专业工作人员的培训，提高他们的能力和水平。

郭燕红表示，国家卫健委从去年开始，以省为单位，选择了15个省份，开展老年医疗护理的试点工作。“在创新多元化老年医疗护理服务模式、增加多层次老年医疗服务供给，同时在加强人才培养、完善相应的体制机制和政策体系方面，要求这15个省份先行先试，总结经验，发挥典型的带动作用，来推动全国老年医疗护理服务的工作能够快速发展，满足人民群众的健康需求。”她说道。