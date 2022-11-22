国家卫健委：增加医疗救治资源特别是重症资源非常必要和迫切

人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就不折不扣落实疫情防控优化措施、全力抓好当前疫情处置工作举行发布会。

会上有记者问，有观点认为，以目前新冠病毒的重症率和致死率来看，增加重症床位准备似无必要，如何看待这种观点？此外，对于需要增加的住院床位数和重症床位数，国家卫生健康委是否有过测算，并对不同级别医院提出不同的量化标准？

对此，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，提高治愈率、降低病亡率，始终是医疗救治工作的重要目标和指标，新冠肺炎疫情发生以来，通过统筹预防与医疗，统筹医疗救治力量，坚持中西医并重，我国新冠肺炎重症率和病亡率保持在较低水平。“但是，我国增加医疗救治资源，特别是重症资源，提升医疗服务能力是非常必要和迫切的。”

郭燕红介绍，首先，我国的医疗资源发展不均衡、不充分，特别是地区之间、城乡之间差异比较大；医疗资源总体上相对不足，每千人口医疗床位现在是6.7张，每10万人口的重症医疗床位才不到4张。因此，整体医疗资源都需要提质扩容和区域均衡布局，特别是要补齐重症医疗服务的短板。

其次，当前的奥密克戎变异株传染性强、传播速度快，特别是在很短的时间内会引起聚集性疫情甚至较大规模疫情。现在各省聚集性疫情的发生和规模不断扩大。我国是一个拥有14亿人口的大国，老龄人口多、有基础性疾病的人也多，老龄人以及有基础性疾病的人都是容易发生重症的脆弱人群。因此，加强重症力量的储备，特别是多学科综合能力的提升，是非常必要的。

第三，加强重症医疗服务能力建设，既是防控疫情、加强医疗救治的需要，同时也是“平急结合”、促进医疗服务高质量发展的需要。加强医疗资源建设是谋求长远发展的重要举措，要贯穿于卫生事业持续发展的全过程。。

“目前全国已经有100多例重症，这正说明新冠对于老年人和有基础性疾病的人带来的健康威胁还是较大的，现在采取的积极预防策略，努力减少感染者，才能够使重症率和病亡率进一步降低。”郭燕红强调，“防”是最有效的手段。但是不能够据此就认为增加重症的治疗床位是不必要的，要全链条、全要素的加强防控处置能力建设，扩充重症救治资源，这项工作同样是非常必要和非常紧迫的。