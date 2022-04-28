国家卫健委：为了避免重症和死亡，老年人更应当积极接种疫苗

人民网北京4月28日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，近期报告的死亡病例共同特点一是年龄大，而且部分是高龄老人；第二是合并多种的基础疾病，而且部分病人的基础疾病还是比较严重的。这也提示在治疗新冠肺炎的同时，要特别重视基础疾病的治疗。

“从近期疫情死亡病例来看，不能把新冠肺炎等同于普通流感或者视作大号流感来对待。”郭燕红说，新冠肺炎对公众尤其是老年人以及患有基础性疾病的这些脆弱人群，会带来严重的身体危害。因此，必须立足于不感染和少感染，特别是有老人的家庭和养老机构，要防范将感染风险带入家庭或者养老机构。一旦发生疫情的时候，要尽可能让老人居家，养老机构要采取严格的闭环管理。

另外，为了避免重症和死亡，老年人更应当积极接种疫苗，同时要做好戴口罩、勤洗手、不聚集这些个人防护的基本措施。

下一步，国家卫生健康委将采取哪些措施来进一步减少重症和死亡的发生？郭燕红表示，一是要注重识别重症的高危因素，推动治疗关口前移，通过早期干预和规范治疗，来减少轻症转为重症。

二是要加强定点医院的建设，要选定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。同时，对于定点医院，也要加强专科的诊疗能力，来提升他们对基础疾病的诊疗和护理水平。

三是要积极推动多学科联合查房，对重症患者实施清单式管理，实施一人一策的个性化的诊疗方案。

四是要严格落实疑难病例的讨论和死亡病例讨论这些核心的医疗安全管理制度，提高救治水平，保证医疗质量。

五是要强调疫苗接种，特别是要加强老年人的疫苗接种，同时在工作当中也要加快推进治疗药物的研发。