国家医保局：累计预拨用于新冠肺炎救治专项资金200亿元

人民网北京5月6日电 （记者乔业琼）据国家医保局消息，为全力支持打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，国家医保局明确特殊支付政策，确保医疗机构救治不愁。其中，预付专项资金用于新冠肺炎救治，累计预拨专项资金200亿元，结算费用29.7亿元。

在医保费用结算方面，单列新冠肺炎患者医疗费用预算，不占用医院当年总额预算指标。涉疫医保管理服务事项“急事急办”，防疫药品和医用耗材开通绿色通道，生产企业可随时挂网、医疗机构可先采购后备案。

为确保患者治疗无忧，实行“先救治、后结算”。有力保障确诊和疑似患者救治费用，在基本医保、大病保险、医疗救助综合保障后，个人负担部分由财政给予补助。异地就医不执行转外就医待遇调减政策，医保支付的费用由就医地医保部门先行垫付，事后清算。将新冠肺炎诊疗方案中的药品和诊疗项目临时纳入支付范围，将一批新建或临时征用的新冠肺炎疫情救治医院临时纳入医保定点。

优化经办服务，协助阻断疫情传播。创新经办模式，优化服务流程，实施常规事项“不见面办”，非紧急事项延期办，减少办理医保业务的人员流动聚集。做好经办场所防疫工作，确保业务“放心办”。将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围，实现在线医保结算；实施长处方政策，鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务，创新配送方式，减少患者在医院的聚集频率。

此外，还阶段性减征保费，帮助企业复工复产。2020年，在确保基金收支中长期平衡的前提下，指导地方对职工医保单位缴费部分实行减半征收，累计为全国975万家参保单位阶段性减征1650亿元，有力支持复工复产。允许参保单位和个人最长可延期缓缴医保费6个月，缓缴期间不影响享受医保待遇。