直播预告：青少年胸壁有“凸起”或“凹陷”怎么办？

胸壁畸形是儿童常见的疾病，很多家长觉得孩子并未出现明显的不适，就忽略了尽早就医和接受相关治疗。随着孩子的成长，畸形程度会越来越明显，不仅影响孩子身体健康，还会产生孩子缺乏自信等不良影响。那么，发现青少年胸壁有“凸起”或“凹陷”怎么办？

10月9日9:30，北京中医药大学东方医院胸外科（中西医结合肺结节暨胸部疾病诊疗中心）主任闫天生将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享胸壁畸形相关知识。

专家简介

闫天生，北京中医药大学东方医院胸外科（中西医结合肺结节暨胸部疾病诊疗中心）主任、 教授、北京胸外科学会北京分会副主任委员、中国医师协会胸外科分会常务委员、中国医疗保健国际交流促进会胸外科学分会常务委员、北京大学医学部胸外科学系副主任、海峡两岸医药卫生交流协会胸外科专业委员会委员、中国临床营养杂志、中国微创外科杂志编委、中华胸心血管外科学会北京分会外伤及郊区县学组组长、中国医促会胸外科学分会胸壁胸膜外科学组组长。

擅长：胸外科微创手术（肺癌及恶性胸水、食管癌、纵隔肿瘤等；复杂难治性气胸、重症肌无力、胸壁畸形-漏胸、鸡胸、肋骨外翻等）、肺结节风险评估及中西医结合早期干预以及胸部良恶性疾病诊疗等。

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