直播预告：专家解答做肺癌手术的注意事项

今年4月15日至21日是第28个全国肿瘤防治宣传周，主题为“癌症防治早早行动”。肺癌作为全球发病率和死亡率均很高的恶性肿瘤疾病，其最主要的治疗手段包括手术治疗、化疗和放射治疗，而手术治疗是早中期肺癌最主要的治疗手段。那么，在哪些情况下肺癌需要手术治疗？进行手术前后都有哪些注意事项？

4月19日15:30，首都医科大学附属北京胸科医院胸外二科副主任周世杰将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享肺癌手术相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

周世杰，主任医师、临床医学博士。首都医科大学附属北京胸科医院胸外二科副主任、北京医学会胸外科分会委员、中国医疗保健国际交流促进会腔镜内镜外科学分会委员、北京健康促进会肺癌诊疗专家委员会委员、杜克大学访问学者、北京市健康科普专家、北京市劳动能力鉴定委员会医疗卫生专家。

擅长：肺癌、食管癌、纵隔肿瘤及肺部良性疾病的微创外科治疗，肺部磨玻璃影（GGO）的诊断与治疗等。

如何收看直播：

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