全国高血压日：控制血压的5个小技巧，你了解吗？

10月8日是全国高血压日。随着人口结构老龄化，以及生活方式、饮食结构等因素的变化，我国的高血压患病率逐年增加。

“高血压是心脑血管疾病的重要危险因素，与心脑血管疾病发病和死亡密切相关。”天津市第一中心医院心血管内科主治医师王丽在接受人民网记者采访时表示，除了药物降压外，健康的生活方式对血压控制具有重要意义。

合理膳食

适度减少钠盐摄入可有效降低血压，建议钠的摄入量减少至2400mg/d。减少烹调用盐及含钠高的调味品，包括味精、酱油；避免或减少含钠盐量较高的加工食品，如咸菜、火腿、腌制品；烹调时尽可能使用定量盐勺，以达到警示的作用。另一方面，增加膳食中钾摄入量可降低血压。增加富钾食物的摄入量，如新鲜蔬菜、水果和豆类；肾功能正常者可选用低钠富钾盐。建议高血压患者饮食以水果、蔬菜、低脂奶制品、富含食用纤维的全谷物、植物来源的蛋白质为主， 减少饱和脂肪和胆固醇摄入。

控制体重

减重是控制血压有效的生活方式改变之一。如果超重或肥胖，即使减掉少量体重也有助于降低血压。除了减重，还应该注意腰围。腰部赘肉过多会增加患高血压的风险。一般建议男性腰围不超过90cm，女性腰围不超过85cm。

戒烟限酒

吸烟是心血管疾病和癌症的主要危险因素之一。戒烟可降低心血管疾病风险。建议高血压患者不饮酒。如饮酒，则应少量并选择低度酒，避免饮用高度烈性酒。

增加运动

运动可以改善血压水平。运动应以有氧运动为主，无氧运动为补充。建议每周4～7天，每天累计30～60分钟的中等强度运动，如步行、慢跑、骑自行车、游泳等。

减轻精神压力

长期处于压力状态可能导致出现高血压。应认真考虑导致压力的因素或事件，并努力消除压力，减轻交感神经兴奋性从而控制血压。（视频制作：实习生周怡廷）