国家卫健委：10月7日新增新冠肺炎本土确诊病例447例 本土无症状感染者1301例

10月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例501例。其中境外输入病例54例（福建12例，广东10例，北京7例，四川7例，内蒙古5例，辽宁4例，江苏3例，天津2例，上海1例，山东1例，云南1例，陕西1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，北京2例，四川2例）；本土病例447例（内蒙古251例，广东47例，四川44例，山西30例，重庆17例，陕西14例，云南12例，湖南5例，江苏4例，西藏4例，宁夏4例，新疆4例，北京3例，上海2例，海南2例，辽宁1例，黑龙江1例，广西1例，贵州1例），含167例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古132例，四川15例，广东8例，山西7例，重庆4例，湖南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例159例，其中境外输入病例49例，本土病例110例（四川38例，贵州19例，黑龙江15例，天津5例，广东5例，西藏4例，宁夏4例，陕西3例，北京2例，河北2例，山东2例，河南2例，云南2例，青海2例，内蒙古1例，辽宁1例，浙江1例，福建1例，湖南1例），解除医学观察的密切接触者23667人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例633例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例24538例，累计治愈出院病例23905例，无死亡病例。

截至10月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3299例（其中重症病例16例），累计治愈出院病例244113例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例252638例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6251431人，尚在医学观察的密切接触者246688人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1424例，其中境外输入123例，本土1301例（内蒙古386例，新疆344例，湖北108例，甘肃52例，四川47例，宁夏33例，山西32例，陕西29例，广东27例，西藏27例，云南26例，河南24例，重庆23例，江苏22例，上海21例，河北14例，山东12例，广西12例，吉林9例，安徽9例，天津8例，浙江7例，湖南7例，贵州7例，黑龙江5例，辽宁4例，福建3例，江西2例，海南1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者542例，其中境外输入83例，本土459例（宁夏127例，黑龙江81例，贵州55例，四川46例，新疆33例，西藏32例，陕西18例，广西10例，云南9例，河北8例，天津7例，山东6例，河南5例，内蒙古4例，江苏4例，青海4例，湖北3例，重庆2例，辽宁1例，浙江1例，湖南1例，海南1例，甘肃1例）；当日转为确诊病例174例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者10252例（境外输入833例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7201866例。其中，香港特别行政区418409例（出院86289例，死亡10202例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6782664例（出院13742例，死亡11389例）。