直播预告：关注男性健康 男科疾病的针灸疗法

在我国，男性健康已逐步被大众认知和重视。随着疾病宣传和社会环境变化等因素的影响，男性的健康意识有了显著提升。但对于男科疾病的治疗方法及预防，仍需要有科学的认知。

4月27日15:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请北京中医药大学东直门医院男科医师杨勇做客直播间，为大家详细讲解男科疾病的中医治疗。

专家介绍：

杨勇，医学硕士、北京中医药大学东直门医院男科主治医师、中华中医药学会科普分会青年委员、世界中联套针专业委员会常务理事、中国中医药研究促进会艾灸分会常务理事。

擅长：中西医融合治疗男科疾病，如慢性前列腺炎、前列腺增生、勃起功能障碍、早泄、男性更年期综合征及备孕调理等。尤其擅长应用针灸治疗慢性前列腺炎疼痛不适、改善排尿症状、勃起及射精功能障碍、及备孕期针灸综合调理等。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。