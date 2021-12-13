从细微处着手，让医生做直播趋利避害

“太普遍了，不只我们医院的很多医生在做直播，其他医院同样如此，但很少有人考虑过直播的边界。”作为一家国内知名医院的中层管理者，孙婷（化名）对身边越来越多的同行投入直播感到担忧。随着互联网医疗和社交平台的发展，越来越多的医生选择通过直播方式进行医疗科普，但其中的风险隐患却鲜有人注意。医生直播的边界在哪等问题，令医院管理者感到困惑。

医生做直播有合理和有益的一面。因为直播很直观，互动性和趣味性都很强。医患之间通过直播交流的优势明显。近年来，广受民众喜欢的医疗短视频已出现了不少。但医生做直播的风险与隐患也不容忽视，医生边工作边直播，一心二用容易让医疗质量下降，甚至出现差错；直播还容易暴露患者隐私，而且直播教人自我诊疗可能对粉丝形成误导，出现误诊误治现象。

对比新旧两个版本的《医师法》，可以看出医生做直播需要拿捏一些分寸。旧《执业医师法》第二十二条明确，“对患者进行健康教育”是医生的义务，2022年3月1日起实施的新《医师法》第二十三条则将这一条修改为“对患者及公众进行健康教育和健康指导”，对象加了“公众”，内容加了“健康指导”，说明医生科普宣传被加了担子，传统的科普宣传方式的效率低、影响面很小，已难以满足新时代的医学科普宣传需要，通过直播和微信公众号等新媒体提高医学科普宣传的效率，本身是值得提倡的。

此外，旧《执业医师法》要求医生“保护患者的隐私”“宣传卫生保健知识”，新《医师法》则将这两条分别改为，“依法保护患者隐私和个人信息”“宣传推广与岗位相适应的健康科普知识”。“个人信息”“与岗位相适应”等关键词的加入，对医生直播等科普宣传进行了严格限制。

为医生做直播趋利避害，关键一招是把事做细。一方面，要在现有政策法规的细微处领会立法精神，进而为化解争议和消除模糊空间找突到破口；另一方面，法规毕竟难以面面俱到，要将相对抽象的法规细化成行业规范，甚至是医疗机构内部管理制度，用制度的细线补牢漏洞，使两者紧密结合。(秋实)