直播预告：知“帕”不畏“帕” 专家教您正确认识帕金森病

帕金森病是一种常见的神经退行性疾病，已经成为继影响中老年人健康危险因素。目前，帕金森病患者的就诊率和确诊率相对较低，应该如何正确地认识帕金森病？

12月10日15:00，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科中心副主任、功能神经外科主任张建国教授将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，与大家分享帕金森病的相关知识。欢迎届时收看。

专家简介

张建国，男，主任医师，教授，博士生导师。

现任首都医科大学附属北京天坛医院神经外科中心副主任、功能神经外科主任；北京市神经外科研究所功能神外研究室主任；神经电刺激研究与治疗北京重点实验室主任；首都医科大学运动障碍性疾病临床治疗与研究中心主任；中国抗癫痫协会副会长；中华医学会神经外科分会神经生理学组主任委员。先后获得北京市科技进步一、二等奖；教育部科技进步二等奖；国家科技进步一等奖。荣获北京学者和北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才称号，享受国务院特殊津贴专家。

主要研究方向为脑功能性疾病。先后承担科技部、国自然重点及省部级课题二十余项，SCI收录文章100余篇，主编和编译论著多部。

擅长：癫痫，帕金森氏病，疼痛及立体定向功能神经外科

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