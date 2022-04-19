直播预告：得了肺癌，手术能否“斩草除根”？

4月15日至21日是我国第28个全国肿瘤防治宣传周，本次宣传周主题为“癌症防治 早早行动”，旨在积极倡导每个人做自己健康的第一责任人，正确认识癌症、积极防控癌症，树立癌症三级预防理念，践行健康文明的生活方式，主动参加防癌健康体检，做到早预防、早发现、早诊断、早治疗，降低癌症发病率和死亡率，提高癌症早诊率和生存率，切实遏制癌症危害，提升群众健康水平。

说起肺癌，大家并不陌生。不仅拥有较高的发病率与死亡率，而且患者的发病年龄也逐渐年轻化……因此，公众对肺癌的正确认知就变得尤为重要。4月21日16:30至17:30，“人民好医生”客户端将邀请中国医学科学院肿瘤医院胸外科主任薛奇做客演播室，从外科医生的角度与我们一起来说说肺癌防治那些事儿。

专家介绍：

薛奇，主任医师，医学博士，博士研究生导师，中国医学科学院肿瘤医院胸外科主任。中华医学会胸心血管外科学会委员，中国医师协会胸外科分会肺外科专家委员会副主任委员，中国抗癌协会食管癌专业委员会委员，北京医学会胸外科学会常委，食管疾病学组副组长，北京医学会医疗事故技术鉴定组成员，《中华胃肠外科杂志》编委。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。