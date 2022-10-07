国家卫健委：10月6日新增新冠肺炎本土确诊病例216例 本土无症状感染者1267例

10月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例288例。其中境外输入病例72例（广东27例，福建17例，云南7例，北京5例，四川5例，重庆3例，天津2例，内蒙古2例，上海1例，江苏1例，山东1例，河南1例），含6例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，北京1例，河南1例，四川1例）；本土病例216例（四川42例，广东41例，重庆23例，云南23例，内蒙古13例，山西8例，海南7例，湖南6例，宁夏6例，北京5例，江苏5例，浙江5例，西藏5例，陕西5例，天津4例，河南4例，辽宁3例，黑龙江3例，山东3例，河北1例，上海1例，安徽1例，福建1例，贵州1例），含48例由无症状感染者转为确诊病例（四川15例，广东7例，内蒙古6例，云南5例，浙江3例，河南3例，湖南3例，北京2例，江苏2例，辽宁1例，宁夏1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例214例，其中境外输入病例64例，本土病例150例（四川61例，黑龙江18例，西藏18例，贵州15例，宁夏9例，广东7例，云南6例，天津3例，内蒙古3例，浙江2例，山西1例，江苏1例，福建1例，山东1例，河南1例，湖南1例，重庆1例，陕西1例），解除医学观察的密切接触者20589人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例628例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例24484例，累计治愈出院病例23856例，无死亡病例。

截至10月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2957例（其中重症病例19例），累计治愈出院病例243954例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例252137例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6205653人，尚在医学观察的密切接触者224650人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1368例，其中境外输入101例，本土1267例（内蒙古661例，新疆96例，湖北56例，四川50例，陕西45例，广东34例，西藏30例，宁夏27例，重庆26例，云南26例，湖南23例，山西21例，江苏21例，河南21例，上海17例，河北15例，甘肃15例，浙江13例，广西13例，贵州13例，天津11例，黑龙江10例，吉林7例，山东7例，安徽6例，海南2例，青海1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者621例，其中境外输入77例，本土544例（黑龙江133例，宁夏127例，西藏79例，贵州54例，四川52例，新疆29例，天津14例，广西10例，广东6例，甘肃6例，青海6例，山东5例，安徽3例，江西3例，海南3例，吉林2例，江苏2例，云南2例，河北1例，山西1例，内蒙古1例，浙江1例，福建1例，湖北1例，湖南1例，陕西1例）；当日转为确诊病例54例（境外输入6例）；尚在医学观察的无症状感染者9544例（境外输入800例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7150519例。其中，香港特别行政区417787例（出院86038例，死亡10200例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6731939例（出院13742例，死亡11337例）。