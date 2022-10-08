寒露节气如何养生？中医专家给出这些建议

今日，我们迎来寒露节气。这是二十四节气中第一个带“寒”字的节气，此时天气将由凉爽向寒冷过渡。我们该如何养生呢？

河南中医药大学第一附属医院主任医师余学庆在接受人民网记者采访时表示，寒露时节起，天气干燥，昼夜温差较大。气候最大的特点是燥邪当令，而燥邪最容易伤肺伤胃，养生应注意以下几点。

宜食酸性和热饮食物

在饮食方面，宜食酸性和热饮食物，少吃辛辣刺激、香燥和生冷食物。由于天气干燥易出现口渴、咽干、唇燥、皮肤干涩等秋燥病，宜食梨、苹果、葡萄，以及银耳、莲藕、百合等具有润肺、益胃、生津作用的食物。

保持室内湿度

秋季气候干燥，要经常打开门窗，保持室内空气新鲜，同时要注意室内保持一定的湿度。

适时添衣 注意保暖

寒露过后，气温逐渐下降，天气寒冷，老年人、儿童和体质较弱的人群要注意防寒保暖，逐渐增添衣服。但注意衣服别换得太快，最好厚薄搭配，以保暖为主，“不穿单衣”也是寒露养生的重要一点。

早睡早起 适量运动

寒露过后昼短夜长，自然界中的阳气开始收敛、沉降。早睡可顺应阳气收敛，早起可使肺气得以舒展。因此，养生就要做到早睡早起。同时，根据个人情况选择不同的运动项目进行锻炼，如散步、爬山等。既可调节精神，又可强身健体。但要避免雾天进行室外活动，秋雾会刺激人的眼睛和黏膜，容易诱发慢性呼吸道疾病。

调畅情志

寒露时节由于气候渐冷，日照减少，风起叶落，常使人情绪不稳，易于伤感。因此，要保持良好的心态，因势利导，宣泄积郁之情，培养乐观豁达之心是养生保健不可缺少的内容之一。（视频制作：实习生周怡廷）