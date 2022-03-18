直播预告：远离失眠困扰 试试中医助眠法

在失眠成为时代“流行病”之际，网上也流传着越来越多有关助眠的小贴士，很多人相信睡前喝一杯热牛奶可以让人很快入睡，有些人会选择睡前喝红酒助眠，还有人会服用褪黑素产品，也有人为了排除外界干扰让自己睡得更沉，戴着耳塞入睡……这些助眠小贴士真的有用吗？怎样才能睡好觉？

3月21日14:00-15:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”将邀请到中国中医科学院西苑医院脑病科主任医师洪霞做客直播间，为大家科普睡眠相关知识，千万不要错过。

专家介绍

洪霞，中国中医科学院西苑医院脑病科主任医师，硕士研究生导师，国家二级心理咨询师。中国中西医结合学会精神疾病专业委员会委员，中国中医药研究促进会心身医学专业委员会常务委员，北京中医疑难病研究会睡眠协作专业委员会副主任委员，北京中西医结合学会精神疾病专业委员会常务委员等。全国第六批名老中医药专家学术继承人。

擅长：睡眠障碍，焦虑抑郁，强迫症，躯体症状障碍，神经系统疾病伴发的抑郁焦虑、精神障碍及认知障碍，慢性头晕头痛的中西医结合治疗；婚恋关系，亲子关系及性心理问题的心理咨询。

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