北京：国庆假期后返岗须持48小时核酸阴性证明

新华社北京10月6日电（记者侠克）10月5日0时至16时，北京新增本土感染者2例，均为隔离观察人员。北京市疾控中心提醒，国庆节假期即将结束，进返京高峰即将到来，进返京人员要切实履行个人防疫责任，进返京后开展3天2检，7日内不聚餐、不聚会、不前往人员密集场所，职工假期后返岗上班须持48小时核酸阴性证明。

北京市疾控中心通报，9月29日以来，北京市共发生京外输入病例及关联病例13例，4日通报的感染者9一家四口于10月1日从京外与他人一起拼车来京探亲，抵京后2天内与家人出入菜市场、烤鸭店、剧院、火锅店等多个人员密集的公共场所，未严格遵守抵京后7天内不聚餐、不聚会、不前往人员密集场所等防疫规定，造成疫情传播风险。截至目前，4人中已有3人感染。

北京市疾控中心表示，进返京高峰即将到来，提醒进返京人员要切实履行个人防疫责任，出京旅行及自驾游人员返京时要主动报备，选择乘坐飞机、火车、长途客运等正规运营公共交通工具，配合扫码测温、查验核酸阴性证明，全程规范佩戴口罩，减少与他人接触，做好个人防护、核酸检测及健康监测；在高速路服务区全程佩戴好口罩，注意个人卫生，与他人保持一米社交距离，非必要不在高速公路服务区堂食；如途中出现涉疫风险，就地配合落实防疫措施，暂缓进返京。