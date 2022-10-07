国庆假期返程高峰即将开启，北上广等地防疫政策最新梳理

（人民日报健康客户端记者田茹 实习记者李爽）国庆假期即将迎来返程高峰，截至10月5日12时，多个城市公布了最新防疫政策。人民日报健康客户端根据卫健委公布的信息进行了摸排梳理。

北京市：入京需提供48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码

7天内出现本土疫情的县(市、区、旗)人员严格限制进返京，已抵京的分类落实隔离观察、健康监测、核酸检测等措施，居家期间不外出。北京健康宝绿码、48小时内核酸检测阴性证明、7天内未到过中高风险地区的人员方可进返京。进返京人员抵京后7天内不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所，开展3天2检，即抵京24小时内完成一次核酸检测，间隔24小时后、抵京72小时内完成第二次核酸检测，涉疫风险人员配合落实居家(店)健康监测等防疫措施。

天津市：高风险区旅居人员实行7天集中隔离观察

有返津计划的人员，持48小时内核酸检测阴性证明、天津健康码“绿码”，在完成报备的前提下可有序进津。抵津后，风险区域按照现行政策执行，其他地区人员于抵津24小时内进行1次核酸检测。

7天内具有低风险区旅居史的人员，实施抵津前48小时内核酸阴性证明核验制度，抵津后3天内完成两次核酸检测(间隔满24小时)，并做好健康监测。7天内具有中风险区旅居史的人员，采取7天居家隔离医学观察，于第1、4、7天进行核酸检测，管理期限自离开风险区域算起，如不具备居家隔离医学观察条件，采取集中隔离医学观察。7天内具有高风险区旅居史的人员，采取7天集中隔离医学观察，于第1、2、3、5、7天进行核酸检测，管理期限自离开风险区域算起。

上海市：建议涉疫重点地区人员暂缓返沪

对7日内有疫情高风险区旅居史的来沪返沪人员，抵沪后实施7天集中隔离医学观察；对7日内有疫情中风险区旅居史的来沪返沪人员，抵沪后实施7天居家隔离医学观察(如不具备居家隔离医学观察条件，采取集中隔离医学观察)；对7日内有低风险区旅居史的来沪返沪人员，抵沪后3天内完成2次核酸检测，做好健康监测。

上海市卫健委建议，国内疫情中高风险区及实施静态管理区域的人员应暂缓来沪返沪；所有来沪返沪人员抵沪前应通过随申办“来沪返沪人员服务”小程序准确详细地填报相关信息；抵沪时配合做好“落地检”；抵沪后24小时内进行核酸检测并加强自主健康监测，减少不必要的人群聚集活动。

重庆市：有西藏、新疆高中风险区旅居史的抵渝人员实行7天集中隔离

7日内有西藏、新疆高、中风险区旅居史的抵渝人员，实行“7天集中隔离”医学观察；7日内有西藏、新疆除高、中风险区外其他地区旅居史的抵渝人员，实行“3天集中隔离+4天居家隔离”医学观察，不具备居家隔离条件的实行集中隔离；离开西藏、新疆已超过7天的抵渝人员，实行“3天2检”，2次采样间隔至少24小时，2次检测结果出来前居家，确需外出的需报经村(社区)同意并做好个人防护，不参加聚会、聚餐等聚集性活动。

广东广州：高风险地区来返粤人员需集中隔离7天

对7日内有疫情高风险区旅居史的来返粤人员实施7天集中隔离；对7日内有疫情中风险区旅居史的来返粤人员实施7天居家隔离(如不具备居家隔离条件，采取集中隔离)；对7日内有低风险区旅居史的来返粤人员，抵粤后要求3天内进行2次核酸检测。国庆假期前后，所有跨省、跨市出行人员返回后要及时开展核酸三天两检。