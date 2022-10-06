国家卫健委：10月5日新增新冠肺炎本土确诊病例183例 本土无症状感染者1005例

10月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例229例。其中境外输入病例46例（广东19例，福建9例，北京8例，上海3例，天津2例，四川2例，山东1例，广西1例，云南1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（广东2例，四川2例，北京1例，天津1例，福建1例）；本土病例183例（广东37例，四川36例，内蒙古26例，重庆13例，陕西11例，江苏10例，云南10例，山西8例，黑龙江5例，辽宁4例，西藏4例，天津3例，河南3例，湖南3例，宁夏3例，北京2例，海南2例，山东1例，贵州1例，甘肃1例），含50例由无症状感染者转为确诊病例（四川15例，内蒙古14例，广东8例，云南5例，湖南3例，北京1例，山西1例，黑龙江1例，重庆1例，甘肃1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例222例，其中境外输入病例41例，本土病例181例（海南65例，四川54例，贵州23例，黑龙江17例，宁夏6例，云南5例，内蒙古2例，陕西2例，天津1例，河北1例，山东1例，河南1例，湖南1例，广东1例，西藏1例），解除医学观察的密切接触者20424人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例620例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例24412例，累计治愈出院病例23792例，无死亡病例。

截至10月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2883例（其中重症病例16例），累计治愈出院病例243740例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例251849例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6165760人，尚在医学观察的密切接触者205555人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1108例，其中境外输入103例，本土1005例（内蒙古445例，新疆97例，天津57例，湖北46例，四川43例，西藏36例，宁夏32例，云南30例，广东27例，重庆24例，河南22例，陕西22例，浙江19例，江苏12例，上海11例，贵州11例，甘肃10例，广西9例，山东8例，湖南8例，吉林7例，黑龙江7例，安徽7例，山西5例，江西3例，北京2例，河北2例，辽宁2例，福建1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者1072例，其中境外输入77例，本土995例（宁夏326例，海南301例，黑龙江114例，贵州59例，四川58例，西藏55例，天津17例，新疆12例，陕西8例，河北7例，青海7例，山东5例，安徽4例，河南4例，广西4例，湖北3例，甘肃3例，内蒙古2例，云南2例，江苏1例，湖南1例，广东1例，重庆1例）；当日转为确诊病例57例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者8851例（境外输入782例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7103498例。其中，香港特别行政区417189例（出院85835例，死亡10194例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6685516例（出院13742例，死亡11280例）。