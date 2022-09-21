直播预告：警惕耐药风险 科学使用抗菌药物

从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。今年，人民好医生推出“诊断的价值”系列访谈节目，共同探讨、分享并揭示诊断在疾病全周期管理中所发挥的不可估量的价值。

“抗菌药物”是一类能够有效对抗细菌以及其他致病微生物的药物，抗菌治疗也已成为临床上最常使用的疗法之一。然而，随着抗菌药物的普及，错误使用或过度使用等导致的耐药问题日益凸显，带来了许多健康隐患。

9月22日14:00至15:00，“诊断的价值”系列访谈之“警惕耐药风险 科学使用抗菌药物”，特别邀请到北京大学第三医院副院长沈宁、北京大学人民医院检验科主任王辉做客“人民好医生”直播间，共同就抗菌药物的规范使用等话题和网友进行分享，欢迎收看。

嘉宾简介：

沈宁，主任医师，教授，博士研究生导师。北京大学第三医院副院长、感染疾病中心主任、呼吸科副主任；中华医学会呼吸病学分会感染学组副组长；中国医师协会呼吸医师分会外事工作委员会副主任委员；北京医学会呼吸内镜和介入学分会常务委员；中国女医师协会重症医学专业委员会副主任委员、中国女医师协会第二届临床呼吸专业委员会常务委员；中国医药教育协会感染疾病专业委员会委员；《中国结核和呼吸杂志》编委。

王辉，医学博士，北大人民医院检验科主任、北大医学部检验学系主任，教授、博导。兼任美国临床和实验室标准化协会（CLSI）药敏委员会折点工作组委员、中国医促会临床微生物与感染分会主任委员，中华医学会微生物学和免疫学分会常委兼临床微生物学组组长，中华医学会检验分会委员兼临床微生物学组组长、北京市检验医学分会副主任委员等。

如何收看：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

播出在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。