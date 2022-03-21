直播预告：结核病离我们并不远，预防结核人人参与

今年的3月24日是第27个世界防治结核病日。日前，国家卫生健康委发出通知，将“生命至上 全民行动 共享健康 终结结核”确定为今年的宣传活动主题。

3月22日10：00首都医科大学附属北京胸科医院结核三科主任段鸿飞做客人民好医生客户端，与大家分享预防结核的相关内容。

专家介绍：

段鸿飞，内科学博士，现任首都医科大学附属北京胸科医院结核科主任医师，博士研究生导师。国家健康科普专家库第一批成员，兼任中华医学会结核病学分会委员，中华医学会感染病学分会青年委员，中国防痨协会结核病临床专业分会秘书长，中国防痨协会青年理事会副主任委员。

研究方向：耐药结核病的诊断和治疗；结核性脑膜炎的诊断和治疗；非结核分枝杆菌病的诊断和治疗。

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