儿童减肥的那些坑，你入了几个？

随着生活水平的提高，肥胖人群越来越多。最新的全国数据显示，我国超重和肥胖的比例为监测人群的40%以上，其中儿童也有10%-20%的超重或肥胖。

儿童处于生长发育的重要阶段，此时合成过多的脂肪细胞或组织，会对我们身体的不同器官带来近期和远期的不利影响，如脂肪肝、糖尿病、高尿酸血症、高血压、性早熟等等。

于是，很多家长和孩子开始沉迷于各种各样的减肥传说，跳入了一个又一个的坑，而这些传说不仅不会起到减肥的作用，甚至是对孩子的身体有害的。

因此，为避免家长和孩子们在减肥的道路上踩雷，下文将梳理一些儿童减肥过程中常见的误区，希望可以对减肥起到事半功倍的效果。

01小时候胖点可爱

长大了自然会瘦

错

孕期、出生、婴儿期和学龄前阶段是生命周期中四个容易发生肥胖的窗口期。学龄前儿童是饮食和生活习惯等养成的重要时期，研究显示，肥胖的学龄前儿童有更高的概率延续为肥胖的学龄儿童甚至成人。而且，儿童肥胖还会带来心血管系统、内分泌系统、呼吸系统和肝、运动、骨骼、心理行为及认知、智力等多方面危害，因此，不容我们小觑。

02 减肥就是少吃肉甚至不吃肉

错

作为优质蛋白质的主要来源，肉类对处于生长发育过程中的儿童尤为重要。好胃口的儿童会在大量吃肉的同时摄入过量的油脂和糖分，而这些恰恰是导致肥胖的幕后推手。

因此，在儿童减肥过程中，肉类选择上以去皮的精瘦肉为主，鱼虾蛋奶也都是很好的选择，摄入量以专业人员的推荐进行摄入。在烹饪方式中，以低油、低糖、清蒸、水煮等方式为宜。

03果汁牛奶不限量

错

很多家长以为果汁牛奶都是健康食品，因此不限制儿童的饮用。

分开来讲，对于果汁而言，无论是鲜榨还是商店成品，都比完整的水果含有更高的糖分和更少的营养素（见光分解、机械破坏等），不仅需要限量，最好可以使用水果本身作替代。

需注意的是，即便是水果本身，仍以每天一份为宜。

至于牛奶，我们常说多喝牛奶多长高，是因其富含蛋白质和钙质，但不限量的喝奶，容易摄入过量的脂肪。因此，对于肥胖儿童，可以选择低脂或脱脂牛奶，每天300ml左右，同时应积极参与身体锻炼，以促进钙质的吸收和利用。

04主食以粗粮为主

错

由于升糖指数低，粗粮在减肥人群中备受推崇。但对于消化系统尚未发育完善的儿童来说，过多的粗粮摄入会加重胃肠功能负担，造成腹胀、消化不良等问题，同时也会影响人体对钙、铁等营养素的吸收，影响儿童的身体健康。因此，粗粮在主食的占比中不宜超过1/3。

05高强度的运动

错

因为体重基数大，高强度的运动容易出现膝盖损伤等问题。由于大部分的肥胖都是不良的生活习惯所导致，所以在减肥初期，我们应以剔除坏习惯为主。

除了不恰当的饮食习惯，肥胖儿童大都习惯久坐，我们可以把他从板凳上拎起来，培养其参与户外活动的兴趣，比如骑车、打球、游泳等，多走路上下学，假日时可安排郊游、爬山等活动，每天的运动时间最好能达一个小时。

至于高强度的运动，可在瘦下来一些之后，再在专业人士的指导下进行。

06肥胖就是营养过剩

错

尽管大部分的肥胖都是因为营养过剩，仍有部分儿童是因为肾上腺或脑垂体等器官疾病所导致。在减肥前，应先前往医院进行相关身体检查排除相关疾病更为安全有效。若真是疾病所导致的肥胖，在对疾病进行治疗后，体重即会逐渐恢复正常。

总结来说，营养素摄入不平衡是儿童减肥的大忌，应首先至医院营养科进行专业咨询；家长在家中帮助儿童减肥时，可根据专业人员的建议，以改变不良习惯和生活方式为主；限制高糖高脂高盐的小零食（蛋糕、薯片、糖果、可乐、奶茶、冰淇淋等等）；合理选择食物，定时定量进餐，采用少油的烹调方式，详细记录每餐各种食物的摄入量；进餐时放慢速度，细嚼慢咽；减少看电子产品的时间，避免久坐，多做户外活动；保证充足的睡眠时间等。（本篇转载自上海市科委科普项目）

文/项怡 牛杨（上海交通大学医学院附属新华医院临床营养科）

/营养知识小链接/

对儿童身体好的水果应该怎么吃？

多吃水果，不但可以帮助孩子长身体，还有益于大脑发育，帮助孩子记得多、记得牢。儿童青少年该什么时候吃水果？吃多少种？吃多大量？该怎么吃水果？

富含类黄酮的水果有益大脑功能

均衡营养，有助于儿童青少年保持适宜的体重增长。每天吃足量水果是孩子保持健康体重的秘诀之一。

新鲜水果中水分含量较高，是膳食维生素C、胡萝卜素、锌等微量营养素的重要来源。除了一般营养成分，水果中还含有丰富的有益健康的植物化学物，尤其是深颜色的水果。富含类黄酮类植物化学物的水果有益大脑功能，特别是在关键的发育时期，类黄酮的摄入可以改善认知功能， 含量较高的水果有葡萄、浆果（蓝莓、桑葚），石榴、柑橘、山楂等。

榴莲、牛油果等水果，脂肪含量均较一般水果高，可以提供较高的能量，在吃的时候需要注意控制食用量和食用频率。

一个拳头大小的苹果就能满足每日所需

无论是早上、中午还是晚上，能吃水果就很好。上午大课间、下午三四点更是吃水果的好时间。每天1-2种，每周3-5种，新鲜应季最健康，多种颜色更健康。

每天半斤水果。一个拳头大小的苹果，三四个普通大小橘子都能满足，一根香蕉一把蓝莓这样的水果组合更优秀。

水果尽量带皮吃

果皮中含有更丰富的植物化学物，还能保护营养成分不流失。清洗干净，能带皮吃的尽量带皮吃。能用嘴嚼的，不要打汁。因为咀嚼不但有助于营养物质的吸收，还能让孩子有个好脸型。

五果为助，健康成长。爸爸妈妈快去给孩子准备水果吧，爱吃水果的父母才能养出爱吃水果的孩子。

文/徐维盛（中国疾病预防控制中心营养与健康所食物营养室副研究员）