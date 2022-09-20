我国10.3亿人参加基本养老保险 全民医保基本实现  

人民网北京9月20日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委就党的十八大以来老龄工作进展与成效举行新闻发布会。会上，国家卫生健康委老龄司司长王海东介绍，截至2021年底，全国参加基本养老保险10.3亿人。基本医疗保险覆盖13.6亿人，参保率稳定在95%以上，全民医保基本实现。

老龄工作取得显著进展和成效

积极应对人口老龄化，事关国家发展全局，事关亿万百姓福祉。王海东介绍，党的十八大以来，国家卫生健康委（全国老龄办）会同全国老龄委各成员单位，完善政策制度，狠抓工作落实，老龄工作取得显著进展和成效。

一是老龄工作顶层设计不断加强。国务院先后印发“十三五”、“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划，召开了党的十八大以来第一次全国老龄工作会议，新时代老龄工作政策体系不断完善。

二是多层次社会保障体系不断健全。截至2021年底，全国参加基本养老保险10.3亿人。长期护理保险试点城市达49个，参保人员达1.45亿。

三是养老服务体系建设持续加强。截至今年第一季度，全国养老服务机构和设施总数达36万个，床位812.6万张。

四是老年健康服务体系建设扎实推进。深入推进医养结合，截至2021年底，全国共有两证齐全医养结合机构6492个，机构床位总数175万张，医养签约近7.9万对。

五是老年人社会参与持续扩大。大力发展老年教育，在基层设立超过4万个老年教育学习点。持续开展“银龄行动”等老年志愿行动，发挥老年人积极作用。

六是老年友好型社会建设稳步推进。加强老年人优待和权益保障，2012年以来，全国法律援助机构共组织办理老年人法律援助案件109.8万余件。出台政策措施，帮助老年人跨越“数字鸿沟”。大力营造养老孝老敬老的社会氛围。

“下一步，我们将会同各地各部门，实施积极应对人口老龄化国家战略，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系，大力弘扬孝亲敬老传统美德，落实好老年优待政策，维护好老年人合法权益，发挥好老年人积极作用，让老年人共享改革发展成果、安享健康幸福晚年。”王海东说。

实施积极应对人口老龄化国家战略

另外，关于我国人口老龄化的特点，王海东表示，具体来说，我国老龄化呈现出数量多、速度快、差异大、任务重的形势和特点。

一是老年人口数量多，人口老龄化速度快。截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%；65岁及以上老年人口达2亿以上，占总人口的14.2%。据测算，预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过20%，进入中度老龄化阶段。2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。

二是人口老龄化区域差异大。从城乡来看，城镇地区老年人数量比农村多，但农村地区老龄化程度比城镇地区更高。按照2020年数据，全国60岁及以上人口占辖区人口比重超过20%的省份共有10个，主要集中在东北、川渝等地区。

三是应对人口老龄化任务重。到2050年前后，我国老年人口规模和比重、老年抚养比和社会抚养比将相继达到峰值。随着老年人口持续增加，人口老龄化程度不断加深，给公共服务供给、社会保障制度可持续发展带来挑战，应对任务很重。

“下一步，我们将认真实施积极应对人口老龄化国家战略，坚持积极老龄观，促进健康老龄化，努力走出一条中国特色应对人口老龄化的道路。”王海东说。