保障群众获得高质量、能负担的医药服务

近日，国家医保局发布《开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》（以下简称《通知》）。其中明确，口腔种植体将进行集采，牙冠进行竞价挂网，种植牙医疗服务进行价格调控，三级公立医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元。必须强调的是，这里的4500元是指门诊诊查、生化检验和影像检查、种植体植入、牙冠置入等医疗服务价格的总和，不含种植体和牙冠。

口腔种植是缺牙修复的重要方式。1965年，被称为“现代种植牙之父”的解剖学教授佩尔·布伦马克实施了全球首例口腔种植牙手术。与固定义齿、可摘义齿等常规修复方式相比，种植牙的功能、结构、外观更接近天然牙。随着生活水平的提高和人口老龄化程度的加深，我国种植牙需求高速增长。但种植牙领域收费不规范、费用负担重等问题也日益成为民生痛点之一，大家对口腔种植“天价收费”、宣传虚假补贴、用低价广告欺骗患者、用“好处费”“介绍费”买卖客源等问题反映强烈。

把过高的种植牙费用降下来，让有种植牙需求的老百姓有更多机会享受到“实惠医疗”；让名目众多、雾里看花的种植牙收费规范化、透明化，逐步实现更好评价、更好计价、更好监督的“阳光医疗”；挤掉种植牙带金销售、买卖客源的虚高空间，引导医疗机构通过透明价格、优质服务、规范管理、良好口碑等实现高质量发展，引导医疗机构为老百姓提供质价相符的口腔种植服务，是此次《通知》出台的目的，也是大众的期待。可以预见，在不久的将来，以较为低廉的价格享受优质的种植牙服务将成为触手可及的现实。

种植牙领域的变化，是党的十八大以来医疗领域变化的一个缩影。不久前，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康事业发展成就。数据显示，这10年，是我国卫生健康事业进步最大、百姓健康获得感不断增强的10年。人均预期寿命增长到78.2岁，主要健康指标居于中高收入国家前列；健康中国战略全面实施，人民健康权益得到充分保障，促进健康的政策体系基本建成。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。强化制度公平，筑牢底线的医疗服务资源供给，并不意味着只是最基础的供给和技术的将就。相反，我们要努力保障群众获得高质量、有效率、能负担的医药服务，保障群众能够分享医疗科技革命所带来的技术红利。无论是种植牙领域的限价，还是心脏支架的全国集采，秉持的都是这一理念，目的都是为了适应经济社会发展和满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，提升群众的获得感与幸福感。