直播预告：种牙之前，你必须知道的几件事

“民以食为天，食以齿为先”，口腔健康与我们的生活质量息息相关。老百姓常说的“老掉牙”，其实并不是老了一定会掉牙，只要护理得当，健康的牙齿其实可以伴随我们终身。那如何做才能破解这缺牙的问题呢？缺牙不治会带来哪些意想不到的后果？

3月20日正值世界口腔健康日，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”将邀请到上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔种植科主任赖红昌、上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔种植研究中心主任Maurizio Tonetti、上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔种植科主治医师闫恺潇做客直播间，为大家详细解答口腔种植相关问题，千万不要错过。

专家介绍：

赖红昌，口腔医学博士、主任医师、教授、博士生导师、上海交通大学医学院附属第九人民医院种植科科主任、中国医师协会种植工作委员会副主任委员，中华口腔医学会口腔种植专业委员会主任委员，国际牙医学院院士。

Maurizio S. Tonetti，现任香港大学牙医学院牙周与种植学临床教授、上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔种植研究中心主任、国家口腔临床研究中心主任委员。

闫恺潇，上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔种植科主治医师、口腔医学博士。

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