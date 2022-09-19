家里有这9种食物 一定要警惕食物中毒！

前不久，在广东东莞，有母女二人食用自家腌制的泡菜后，出现恶心、呕吐、四肢乏力、血氧饱和度下降等症状，被紧急送进ICU抢救，多日后才恢复健康。

医生在她们的呕吐物及自制泡菜坛中都检出了肉毒杆菌。原来，她们有食用自制老坛泡菜的习惯，泡菜坛已使用长达6年，蔬菜定期添加，但坛子里的“酸汤”从不更换，殊不知“酸汤”已被肉毒杆菌悄悄污染并产毒，这才导致了这起事故的发生。

肉毒杆菌是一种生长在缺氧环境下的细菌，在罐头食品及密封腌渍食物中具有极强的生存能力。

肉毒杆菌会产生肉毒毒素，肉毒毒素是目前最剧烈的神经毒素之一，少量毒素即可致死，肉毒毒素中毒病死率高达35%。

这里提醒朋友们，如果有自制泡菜的习惯，一定要注意安全，定期更换泡菜汤或将其充分加热杀毒。肉毒素对热敏感，100℃持续10分钟即可被破坏。

除此之外，家里有以下食物的也应注意，最好丢掉不食，以防食物中毒。

1.隔夜卤味、凉拌菜

隔夜的卤味、凉拌菜放置时间过长，非常容易滋生细菌，应现买现吃，吃多少买多少，不要隔夜存放。

2.发芽的土豆

土豆发芽后会产生大量龙葵素，食用后会刺激胃肠道黏膜，麻痹呼吸中枢，对人体有害。对于发芽的土豆，尽量丢弃不食。

3.发红的甘蔗

甘蔗发红或者发黑通常是霉变的象征，可能是甘蔗在运输或储存的过程中被节菱孢霉菌污染并产毒素所致，吃了这样的甘蔗有食物中毒的可能。

4.长黑斑的红薯

有褐色或黑褐色斑点的红薯皮中含甘薯酮及其衍生物甘薯醇，进入人体后可损害肝脏，并引起中毒，轻者出现恶心、呕吐、腹泻，重者可致高烧、气喘、抽搐、昏迷，乃至死亡，因此吃红薯前一定要将皮去掉。

5.有霉斑的水果

水果只要有部分发霉、变质，即使除去腐烂的部分也还是不可食用的。发霉的水果中含有大量有害微生物和代谢物，食用后会致食物中毒。

6.变苦的坚果

发苦的坚果可能已被黄曲霉毒素污染，对于发苦的坚果，一定不要食用。

7.久泡的黑木耳

不要吃隔夜或泡发时间过长的黑木耳或银耳。黑木耳、银耳如果感染椰毒假单胞菌，经长时间存放可能产生毒素米酵菌酸，米酵菌酸的耐热性极强，普通烹煮方法不能破坏其毒性，进食后中毒重则可导致死亡。

8.腐烂的生姜

腐烂的生姜会产生一种很强的毒素——黄樟素，人吃了腐烂的生姜可引起肝细胞中毒，损害肝脏功能。

9.死掉的螃蟹

螃蟹一定要吃鲜活的，现蒸现吃，不吃死蟹或隔夜的螃蟹。

螃蟹死后体内的细菌会迅速繁殖并扩散到蟹肉中，而且蛋白质也会加速分解，产生组胺，可导致食用者出现呕吐、腹痛、腹泻、面颊潮红、心跳加速等不适。

文/于康（北京协和医院临床营养科教授）