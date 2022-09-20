酒量真的能练出来？知道真相还是别喝了

大家看过金庸的《天龙八部》都知道里面有两个酒神——段誉和乔峰。段誉喝酒靠的是六脉神剑，可以把喝下去的酒变成涓涓细流，从手指中排出，乔峰则是真的天生就很能喝，千杯不醉。而在现实生活中，对于我们这样的普通人，有没有办法可以提高酒量呢？

很多人寄希望于“天道酬勤”，认为每次多喝一点，天长日久就能把酒量给练出来。从自己的体验和身边人的经验来看，貌似确实有点效果，但这些其实都是身体表现出的假象。真相是什么呢？看完这篇文章，相信很多人都不敢再肆无忌惮地豪饮了。

能否喝得“爽” 要看它俩的工作能力

酒量真的能练出来吗？这个得从酒精在我们身体的代谢说起。

酒精又叫乙醇，当我们饮入之后，会随着血液分布到全身。其中的小部分可随呼吸排出体外。呼出气体中的酒精含量与血液中的酒精浓度大致成正比，所以我们可以通过吹气来检查司机是否喝酒。而另外的大部分酒精，将在肝脏进行代谢。酒精在肝脏的代谢过程很复杂，完整讲起来比较枯燥，我们只要了解最主要的部分就好。

其中，最主要的是一条途径叫做“乙醇脱氢酶（ADH）乙醇氧化体系”。这条代谢途径需要两位兄弟的帮忙：大师兄“乙醇脱氢酶”和二师兄“乙醛脱氢酶”。下面我们就来看看两兄弟怎么帮助我们代谢酒精的。

首先，进入体内的酒精，一定程度上可以让我们感觉“很爽”。具体来说是“心情愉悦，精神放松，希望侃侃而谈”的感觉，这也是一部分人爱喝酒的原因。当然，要保持这种“很爽”的感觉，前提是体内酒精浓度维持在一个适当的水平。如果浓度太高，会表现为酩酊大醉，失去意识、昏迷甚至死亡，这就是酒精中毒。

酒精在大师兄“乙醇脱氢酶”的作用下，变成乙醛。和酒精不同，乙醛是一个让我们“不爽”的物质。它会导致脸红、恶心，还可以让我们的细胞产生突变，促进肿瘤的形成。怎么办呢?不能坐以待毙，这个时候，二师兄“乙醛脱氢酶”出马，将乙醛分解掉并转化为无毒的乙酸，乙酸进一步在肝脏被代谢成水、二氧化碳和能量，最终完成了酒精的代谢，这是我们自身解酒的一个过程。

两兄弟的工作能力，很大程度上决定了我们喝酒的能力。如果大师兄和二师兄工作能力都不错，分解酒精（乙醇）整个流程畅通无阻，酒精的代谢比较顺畅，使得我们既能品尝到酒精带来适当的“爽感”，同时又不会受到乙醛的伤害。

“千杯不醉”是天赋 这些人天生酒量不太行

但是试想这样一种情况，大师兄（乙醇脱氢酶）是个工作狂，二师兄（乙醛脱氢酶）喜欢磨洋工，这会导致什么后果呢？

这时，大师兄会不断地将酒精转变为乙醛，但是二师兄无法及时将乙醛分解掉，这就麻烦了，乙醛就会在体内堆积，乙醛的毒性作用会很快袭来，比如面红耳赤，恶心难受。

那些不太能喝酒的人，或者喝一口就面红耳赤的人，一般是因为体内住着一个工作狂大师兄和磨洋工的二师兄。

有的小伙伴说，我多练练喝酒，锻炼（提升）一下二师兄的工作能力（态度），是不是可以改善酒量呢？

很遗憾，两兄弟的特点是由我们的基因决定的，是天生的，后天可改变的幅度不大。

这种酒精代谢障碍，主要出现在哪些人群中呢？主要在东亚人群。在中国，主要在东南部，也就是汉人为主的地区，大约可以占到30%。

那么，怎么判断自己是不是这30%呢？很简单，回答这两个问题：第一，你喝完一杯啤酒（大约180毫升）后，会不会很快出现脸红？第二，在你开始喝酒后的头几年，你有没有问题一的情况？只要有一个回答是肯定的，那么恭喜你，你就是这30%中的一员。

“练”出来的是假象 脸不红是血管麻木了

对于天生酒量不太行的人群来说，我的建议是尽量少喝，以免对身体产生伤害。但是，还是有人不服气：“多喝，酒量还是能提高一点的嘛。”

这种说法是不科学的。实际上，“脸红综合征”是身体天然的预警和保护，可防止个体酒精（乙醇）中毒。如果非要顶着这个难受劲去豪饮、去锻炼酒量，看似“脸红综合征”缓解了一点，但这是因为我们脸部的血管对刺激麻木了，表现得不那么红了。而实际上，在体内没有及时代谢的乙醛仍然在持续地损害着我们的脏器。所以酒量不好的人能不喝，还是别喝了。

酒量好也别放纵 酒精照样毁身体

讲到这里，可能会有小伙伴洋洋得意：“我天生酒量就不错，原来是上天赐给我了一个优秀的基因呀，那我可以去充分享受喝酒的乐趣了吧。”可别高兴得太早，虽然你赢在了起跑线上，但是仍然不能肆无忌惮地饮酒，至少有以下原因：

首先，一个人对乙醛的代谢能力强，只能说他代谢得快一点，乙醛在体内积聚得少一点，并不是说一点毒性都没有。长期饮酒，大量饮酒，积少成多，乙醛产生的危害仍然会体现出来。

其次，除了中间产物乙醛，酒精（乙醇）还有多种方式伤害我们的身体。高浓度的酒精对消化道上皮有直接毒性作用。酒精可以增加体内一种叫CYP3E1的酶的活性，促进产生大量的氧自由基，而这些氧自由基与肝脏、结直肠、食管等组织的癌变有关。同时，长期大量饮酒可以影响叶酸的吸收和代谢，这与肝癌、结直肠癌和乳腺癌的发生有关。

另外，过量的饮酒还可影响免疫功能、雌激素水平，以及造成消化道菌群失调，这些负面因素都会侵蚀身体健康，甚至促进肿瘤的发生。

送你解酒小妙招

酒精有害健康相信大多数人都认同。但是可能有人会说了，工作应酬、朋友聚会难免会有需要喝酒的场合。如果我们有时必须喝酒了，我们该怎么办呢？

这里告诉大家两个靠谱的解酒的方法：第一，缓解酒精的吸收；第二，加快酒精的排泄。

我们在喝酒前，多吃点饭菜，喝点酸奶，吃根香蕉，这样让我们的胃充满起来，可以减慢酒精的吸收，减轻身体代谢酒精的压力。

尽量多喝水，或者服用一点解酒药，它们有利尿的作用，可以帮助我们尽快排出酒精，同样也能达到解酒的作用。

最后送给大家四句话作为总结，汉人代谢有障碍，多喝也不能加快，要想护肝不伤害，多喝水来多吃菜。

文/朱志翔 张晓丹

（中国医学科学院肿瘤医院）