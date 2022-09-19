上海：5岁儿童乳牙患龋率超65% 中老年人牙周健康率低

王颖接受采访时直言，千万不能轻视“缺牙”，这不仅会影响其他牙齿的健康，还会带“坏”全身。 徐兰青 摄

第34个“全国爱牙日”将至，记者18日从上海市卫健委获悉，上海5岁儿童乳牙患龋率高达65.5%，龋齿患病状况不容乐观，而上海中老年人的牙周健康率不到10%，患龋率亦高达90%以上，口腔疾病患病状况较为严峻。

该委方面表示，口腔疾病已成为上海民众的主要疾病负担之一，是困扰民众较为突出的健康问题。据悉，上海市政府一直十分重视民众口腔健康，从20世纪50年代起持续开展牙病防治工作。近年来，政府部门将全人群全生命周期口腔健康服务管理纳入《健康上海行动》，并持续优化和推进。目前，上海口腔基本公共卫生服务每年覆盖2000余所幼儿园和中小学校约77万余人，受益人群逐年稳步扩大。此外，据了解，近期，依托第五轮上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划，上海市卫健委组织完成了《“一老一小”口腔健康服务模式优化》惠民项目。

今年“全国爱牙日”期间，上海将努力让越来越多的儿童青少年掌握正确的口腔健康知识，学会科学保护牙齿的技能，特别是养成良好的口腔卫生习惯，增强口腔保健意识，降低口腔疾病发病率；同时关注老年人、孕妇等其他重点人群口腔健康，普及口腔保健知识。

据悉，今年“全国爱牙日”的主题是“口腔健康，全身健康”。在采访中记者了解到，由于身体各项机能减退，老年人更易受到口腔困扰，全齿脱落的情况亦不少见。上海市仁爱医院口腔科主任王颖接受采访时直言，千万不能轻视“缺牙”，这不仅会影响其他牙齿的健康，还会带“坏”全身。

据王颖主任介绍，一旦出现牙齿缺失，最好在之后的2-3个月内修复。“如果少了一颗牙，可能造成牙周病，进而影响其它牙齿；还会降低咀嚼效率，影响消化和营养吸收。牙齿长期‘将就’使用，会导致张口受限等一系列问题。”这位专家说，牙齿健康不仅关系到消化系统健康，还会对老年人的心血管系统产生影响。因为，产生牙周炎症的细菌会在口腔产生很强的毒性，并不断进入血液循环系统，易引起心血管疾病。

75岁的陈老伯如今只剩下了4颗牙，严重影响了饮食，导致生活质量大幅下降。在上海口腔专家的帮助下，他有了一副新的牙齿。“年轻的时候没关注过牙齿健康，老了就后悔啦。”陈老伯告诉记者，平时进食成了“老大难”，只能喝牛奶、稀粥这类流质食物，生活质量严重下降。王颖主任对陈老伯的牙齿情况进行了全方位、细致检查后发现，由于老人年龄较大，牙槽骨和牙龈已呈萎缩趋势，且其牙槽骨较薄，种植条件较差，手术难度较大。

经过拍片、模拟、会诊，王颖主任团队最终给陈老伯制定了一套完整的全口治疗方案。确认好方案后，王颖主任团队便开启了“种牙之路”。经过半年的治疗，陈老伯带上了即刻种植牙套，可以完成大部分的进食；此后，又经过5个月的恢复，他已经安装好全部的牙冠。

王颖主任表示，陈老伯的经历是不少受口腔问题困扰的中老年的缩影，也提醒时刻关注口腔健康。维护良好的口腔健康对于老年人摄入足量、均衡的营养，从而促进全身健康至关重要。因此，老年人更应该注重口腔保健，缺牙老人还要注意饮食营养。