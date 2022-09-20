我国预计2035年左右进入重度老龄化阶段 60岁及以上老年人口将突破4亿

人民网北京9月20日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委就党的十八大以来老龄工作进展与成效举行新闻发布会。会上，国家卫生健康委老龄司司长王海东表示，据测算，预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过20%，进入中度老龄化阶段。2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。

“我国老龄化呈现出数量多、速度快、差异大、任务重的形势和特点。”王海东介绍，我国老年人口数量多，人口老龄化速度快。截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%；65岁及以上老年人口达2亿以上，占总人口的14.2%。

人口老龄化区域差异大。从城乡来看，城镇地区老年人数量比农村多，但农村地区老龄化程度比城镇地区更高。按照2020年数据，全国60岁及以上人口占辖区人口比重超过20%的省份共有10个，主要集中在东北、川渝等地区。

应对人口老龄化任务重。到2050年前后，我国老年人口规模和比重、老年抚养比和社会抚养比将相继达到峰值。随着老年人口持续增加，人口老龄化程度不断加深，给公共服务供给、社会保障制度可持续发展带来挑战，应对任务很重。

“下一步，我们将认真实施积极应对人口老龄化国家战略，坚持积极老龄观，促进健康老龄化，努力走出一条中国特色应对人口老龄化的道路。”王海东说。