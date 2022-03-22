直播预告：以持续提升医疗服务水平引领公立医院高质量发展

为弘扬和推广全国各级医疗机构在医院建设和高质量发展中的典型经验和创新举措，使广大人民群众切实感受到医改成效，人民健康推出《院长谈》系列节目，邀请全国各地公立医院院长代表做客，分享经验做法，共同助力公立医院高质量发展。

3月24日15：00，首都医科大学附属北京胸科医院党委副书记、院长李晓北将做客《院长谈》，介绍医院在高质量发展以及医疗服务提升上的工作表现。

专家介绍：

李晓北，医学博士，管理学硕士，泌尿外科主任医师，现任首都医科大学附属北京胸科医院院长。

学术兼职：中国医院协会医院标准化管理委员会副主任委员、中国研究型医院学会医疗管理分会委员、北京医院协会医院行政管理委员会副主任委员、北京医院协会医政管理分会副主任委员、北京医学会器官移植分会委员。

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