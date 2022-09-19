戳穿“网红盐”噱头需普及营养常识

近来在网络上，各类“网红”进口盐打破了人们对盐的认知，喜马拉雅粉盐、波斯蓝盐、美国夏威夷黑盐、法国灰盐、盐之花……除了包装精美，形形色色，以原产地为“卖点”，这些盐的价格更贵得惊人。例如一瓶425克的美国夏威夷黑盐售价为169元，与普通袋装食用盐相比要贵了50多倍。（9月18日《北京青年报》）

“夏威夷火山红盐混合有红色的火山泥，含有丰富的矿物质，质地脆嫩，口感温和”“法国灰盐来自法国的凯尔特海，含水量较高，湿润而脆薄，富含矿物质”……在商家的文案中，各种“网红”进口盐不仅充满异域风情，而且具有独特的营养成分。尽管动辄比普通盐贵几十倍，仍有不少消费者对“网红盐”趋之若鹜。

“网红盐”普遍以“自然、原产地、富含矿物质”为主打卖点，然而这些纯属概念炒作，不值一驳。首先，食用盐主要包括海盐、湖盐、矿盐，分别来自海水、天然卤水、地下盐矿床。可以说，所有食用盐都是“自然”的，而非人工合成的。其次，食用盐的主要成分是氯化钠，只要纯度达标，不同产地的盐营养成分和价值没有太大差别。

再者，“网红盐”中的矿物质也并非越多越好。以宣称含有84种微量元素和天然矿物质的喜马拉雅玫瑰盐为例，其中的砷、铅、铝、镉、汞、稀土等17种元素已被证实人体不需要，甚至对人体有害；钠、磷等元素，人体不仅不缺乏，如果在体内积蓄过多反而会造成伤害。

更重要的是，吃盐补充营养成分和有关部门倡导低盐饮食的方向背道而驰。研究表明，食盐摄入过高与高血压、心脑血管病密切相关，控制食盐摄入是世界卫生组织（WHO）和世界各国政府建议的预防高血压等慢性病的重要措施之一。多次营养调查结果显示，我国居民食盐摄入量超过WHO推荐的5克/天和我国居民膳食指南推荐的6克/天。

鉴于此，《健康中国行动（2019—2030年）》《国民营养计划（2017—2030年）》中均提出合理膳食，倡导降低盐的摄入。2012年原卫生部修订《食品营养强化剂使用标准》时，也专门删除了食盐作为食物营养强化的载体，不再允许添加除碘以外的营养强化剂。在这种情况下，一些商家大肆炒作“网红盐”，兜售吃盐补充矿物质和营养成分的理念，显然是不合时宜的。

此外，“吃盐补钙”的说法更是有悖科学，自相矛盾。事实上，多吃盐不仅不能补钙，反而会导致钙质流失。食盐含有钠离子，而钠和钙在人体中代谢是有联系的，它们由同一种分子调节。钠摄入量过多的时候，身体会努力排钠，同时会增加尿钙的排出量。有研究显示，每吃下6克盐，大约就会丢掉40到60毫克的钙。因此，“吃盐补钙”完全不靠谱，很容易误导消费者。

商家大肆炒作“网红盐”，不仅让消费者多花了冤枉钱，还可能损害消费者的身体健康，影响国民营养健康水平。对此，有关部门不能坐视不管，必须主动介入，积极干预。一方面，加强营养学常识的宣传普及，帮助广大公众提高鉴别力，识破“网红盐”的营销噱头。另一方面，要加强执法监管，规范“网红盐”广告宣传，对容易误导消费者的说法予以叫停，从而维护市场秩序和消费者权益。