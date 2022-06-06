芒种时节养脾胃 中医专家教你这样做

人民网北京6月6日电 （记者乔业琼）芒种是二十四节气中的第九个节气，夏季的第三个节气，标志着仲夏时节的正式开始。伴随着气温显著升高，湿度增大的情况，在养生方面应该注意哪些问题？中国中医科学院西苑医院治未病中心主任医师张晋为广大网友讲解相关知识。

张晋介绍，芒种时节热蒸湿动，脾胃功能减弱，饮食当注重养脾胃，以易消化、清热利湿、养阴生津的食物为主，推荐适量多吃粳米、赤小豆、绿豆、苦瓜、西瓜等。

“外界湿气过大时，会引动体内的湿气，脾虚的人群就容易出现因湿而导致的食欲不振，导致脾胃功能的虚弱，运化不好，饭后易出现腹胀、腹泻、食欲不振等问题。”对此，张晋表示，可以适量服用葛根粉、茯苓粉，能够起到健脾祛湿清热的作用，也可以适当多食粥类，在里面加入茯苓、薏苡仁、白扁豆、莲子等，既能养胃健脾，又能清暑祛湿。

张晋说，芒种之后气候炎热，汗出较多，容易耗气伤阴，很多人会选择喝冷饮、吃凉菜，但对于阳虚体质、年事稍长之人，食用生冷之品最易损伤脾胃而导致腹胀、腹泻等，所以饮食应选择酸味食物开胃祛暑、生津止渴，如乌梅、山楂、菠萝、番茄等。

最后，张晋推荐一道红豆薏米菠萝饭，具有补脾益肾、祛湿生津的功效。食材包括熟米饭、薏米、红豆、黑豆、菠萝、鸡蛋、牛奶、胡萝卜等，做法就是将蒸煮好的薏米、红豆、黑豆和其余配料食材一起翻炒，再与熟米饭混合，加入牛奶和菠萝一起蒸制，老年人以及脾胃功能不好的人可把蒸煮好的豆类先砸碎，再进行翻炒。

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