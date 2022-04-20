谷雨时节 中医专家推荐这样养生

人民网北京4月20日电 （记者乔业琼）谷雨取自“雨生百谷”之义，是中国古代二十四节气的第六个节气，也是春季的最后一个节气。在这个时节，应该如何养生？中国中医科学院西苑医院药学部临床药学组长金锐为广大网友分享相关知识。

“谷雨的到来意味着天气更暖，雨水更充沛，农作物茁壮生长，也是养生健体的好时节。”金锐表示，今年谷雨起于4月20日 10:24:07，止于5月05日 20:25:46。此时正当春天，为肝当令之季，肝在志为怒，主升主动，喜条达而恶抑郁。

因此，金锐建议，宜畅情志，防抑郁，忌大怒。同时，风为春之主气，风邪易于侵袭头面、咽喉、皮肤、腰背等人体在上、在表阳位，具有发病急、病位善变、且多伴有肢体运动异常等特点，口眼歪斜、鼻塞流涕、风疹、癫痫等疾病在春季易多发。这就提示心脑血管疾病、过敏体质的人群要尤其注意做好防护，按时服药，调摄情志。

饮食上，金锐表示，可选用当季的食蔬，如香椿、蕨菜、豆芽等，做成蔬菜饼，凉拌菜，清凉爽口，健脾解郁。谷雨之后便是夏天，此时天气渐暖，也可食用莲子、蒲公英幼苗等，但切忌过食生冷，反使寒邪潜伏。谷雨时节，降水增多，湿气增加，湿邪易困脾，可选用薏米、茯苓、红豆、山药等煲粥炖汤，以健脾祛湿。

此外，金锐表示，“春夏养阳，秋冬养阴”，谷雨时节正当春夏交接之时，应注重固护阳气，宜早起，顺应阳气升发之性。这期间也宜多开窗通风，晒太阳，但要注意谷雨时节天气虽渐热，但早晚凉，温差大，注意保暖。