今日惊蛰 四招教你防“春困”

人民网北京3月5日电 （记者乔业琼）惊蛰时节，天气继续回暖，春雷始鸣，惊醒了蛰伏于地下冬眠的动物和昆虫，万物复苏。中国中医科学院西苑医院治未病中心副主任医师孙其伟分析，此时，人体的肝阳之气逐渐生发，阴血相对不足，人体容易感到困倦乏力，从而产生“春困”现象。

孙其伟表示，虽然“春困秋乏”是人们在气候变化时出现的一种生理现象，“春困”不是病态，但不利于人的身体及精神状态健康协调，有的人会出现头昏、提不起精神、情绪低落、食欲不振等症状，还有的人会出现视物模糊、双眼干涩等症状，这是肝血不能滋养双目所致。

那么，应该如何预防“春困”呢？孙其伟建议：

一是提倡适当晚睡早起。加强户外锻炼，呼吸新鲜空气，舒展身体，活动筋骨，使自己的身体与大自然相适应，力求身心和谐，保持愉快的心情，心胸宽阔，精力充沛。

二是饮食上宜清淡。避免食用过于油腻食物，油腻食物作为“春困”的诱因之一，会使人产生饱胀感，妨碍营养摄入，饭后使人出现疲劳、嗜睡、工作效率下降等，要科学合理地搭配好膳食，提倡多样化，避免单调。

三是进行穴位按摩。按压风池、大椎、合谷、足三里等穴位，每日早晚各一次，每次3~5分钟，多做梳头动作，调畅气血，宣发阳气。

四是适量饮用薄荷茉莉花茶。薄荷叶3克、茉莉花10克，冲入沸水，闷泡10分钟即可。薄荷叶能提神醒脑、缓解疲劳，茉莉花茶属于温性茶，是春季饮茶之上品，有“祛寒邪，助理郁”的功效。此外，可以外敷，将药材捞出来装入干净的纱布袋，用药袋温敷眼部，每天两次，每次二十分钟，可以缓解眼部疲劳，改善眼睛干涩症状。

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