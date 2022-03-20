春分时节宜平衡 中医专家教你这样做

人民网北京3月20日电 （记者乔业琼）春分，二十四节气中的第四个节气。古时又称为“日中”“日夜分”“仲春之月”。在这个时节，应该如何养生？中国中医科学院西苑医院治未病中心主任医师张兰凤为广大网友分享相关知识。

张兰凤表示，中医认为，这个时节，上升之阳气与下降之阴气逐渐协调，昼夜平均、阴阳平衡，因此保健养生也应遵循自然规律，保护阳气从体内顺利地走向体表，有节有度，不至于消散太过，从而使脏腑、气血等和谐顺畅。

一是多吃时令果蔬。常言“不时，不食”，意思是说，不是这个季节的菜果就不吃。春令时菜包括韭菜、薤白、葱白、香椿等，可以以助阳生长；时令水果，如草莓、青梅、杏、李、桑葚、樱桃等，可以滋养肝肺。建议适量食用。春季很多人容易上火，如果体内有热有湿的，可以用一些茵陈蒿、春笋、蒲公英、苋菜、薏苡仁等，以解旧毒去湿热。

二是适当春捂。这段时间，气温逐渐回升，尤其是白天的温度上升很快，有些人在中午时可能只穿一件短袖。然而寒从足生，乍暖还寒时，还是要捂着点。如果一定要穿得少，建议裤子、鞋袜可以稍微厚一些，上身衣物适当轻薄一些即可。

三是合理锻炼。天气晴朗时，应多到户外锻炼身体，不仅能增强免疫力，使人身心舒展，还能助长阳气外发，使气血循环畅通而适应气候的变化。建议逐渐开始晨练，推荐散步、慢跑、打太极等。

四是调养心志。在精神调养方面，要做到心平气和，保持轻松愉快、乐观的情绪，安养神气，与春分时节的“阴阳平衡”特点相适应，切忌大喜大悲、情绪波动剧烈。可在风和日丽的时候与亲朋好友结伴郊游，以利于肝气的疏泄。