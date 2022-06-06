全国爱眼日：警惕！这些是近视防控的误区

6月6日是全国爱眼日。眼睛是人体重要的器官之一，不当的用眼习惯会导致眼部疾病，危害身体健康。疫情之下，儿童青少年使用电子产品增多、户外活动减少，增加了近视发生的风险。然而，目前仍有不少家长对儿童青少年近视防控存在误解。近日，人民网记者采访了重庆医科大学附属第一医院眼科副主任医师张旎，与家长聊聊近视防控的常见误区，帮您防踩“坑”。

误区一：近视可以治愈

现有的医疗手段不能治愈近视。真性近视的发生发展伴随眼球的变化，形成后不能逆转，好比儿童身高长高后不能变矮。

误区二：孩子近视了没关系，长大做近视手术就好了

近视手术治标不治本。近视手术是通过改变人眼自身屈光系统的聚焦状态来矫正近视的，手术只能摘掉眼镜，不能降低高度近视引起眼底病变的风险。

误区三：戴眼镜会使近视度数越来越深

正确的验光配镜有利于儿童青少年视觉发育，延缓近视进展。儿童青少年近视的加深伴随眼球的发育、眼轴的增长，受遗传、环境等多因素影响，正确佩戴眼镜不会加深近视度数。

误区四：近视眼镜看远戴，看近不戴

除了医生交代的特殊情况，看远看近都建议佩戴近视眼镜。近视眼看近时不戴眼镜，会引起眼睛调节和聚散功能异常，导致斜视的发生和近视的进展。

误区五：散瞳验光会伤害眼睛

在专业医生的指导下散瞳验光不会伤害眼睛。散瞳验光的原理是放松聚焦看近的肌肉，让验光结果更加准确可靠。

张旎提示，防控近视要做到科学合理用眼，保证充足睡眠；多做户外活动，适度晒太阳；饮食要营养均衡。（视频制作：实习生李佳悦）

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