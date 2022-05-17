世界高血压日：五大高血压常见误区 你中招了吗？

5月17日是世界高血压日。近年来，我国高血压的患病率逐年上升。很多自我感觉身体状况良好的中年人甚至是青年人，也戴上了高血压的“帽子”。

“高血压是指以体循环动脉血压增高为主要特征，可以伴有心脏、大脑、肾脏等器官的功能或器质性损害的一种临床综合征。”首都医科大学附属北京友谊医院心血管中心黄榕翀教授在接受人民网记者采访时介绍，目前我国定义高血压的标准为，收缩压≥140mmHg和（或）舒张压≥90mmHg。

“高血压不仅仅是血压高这么简单，还是心脏病、脑卒中、肾病和死亡的重要危险因素。”黄榕翀教授表示，长期高血压会引起心肌肥厚、冠心病、心律失常等心脏损害；可能导致脑出血、脑梗死等脑损害；可能引起尿蛋白升高，肌酐、尿素氮水平增加，甚至导致肾功能不全；还可能导致眼底出血、视乳头水肿等眼底病变。因此，高血压患者需要定期到心内科门诊进行心血管病风险评估，尽早干预可能带来的心脏、大脑、肾脏、眼睛等重要脏器的损坏。

在高血压治疗过程中，总有一些患者由于认知误区，犯下这样或那样的错误，影响疗效和预后。黄榕翀教授提示，有关高血压的误区严重干扰了高血压的规范治疗，以下这些误区一定要避开。

误区一：不愿意过早服药，认为会导致肝肾功能损害

早期药物治疗可以有效降低发生心脑事件风险。目前已上市使用的降压药安全性较高。如患者收缩压≥140mmHg和（或）舒张压≥90mmHg就应在改善生活方式基础上启动药物治疗，即使是年轻初发高血压的人群。同时，患者应定期到门诊复查肝肾功能，监测可能发生的药物不良反应。

误区二：没有症状不需要治疗

血压升高会导致头痛、头晕、头胀等不适症状，但有些患者高血压病程长，身体已经耐受不适，可能并没有什么感觉。需要强调的是，没有不适不代表升高的血压对身体没有危害，高血压治疗主要取决于血压和风险，与是否有症状无关。因此，即便没有症状，只要血压高于标准值，就需要治疗。

误区三：血压正常就停药

高血压是一种慢性综合征，需要长期药物治疗维持血压达标，才能降低心脏、大脑、肾脏、眼等损害的风险。此外，血压波动幅度即血压变异率高会增加心脑事件发生风险。

误区四：按时服药即可，不需要定期复查

血压的波动受多种因素影响，如气温变化、情绪紧张、合并疾病等。高血压患者需进行靶器官损害监测，同时，药物治疗需要进行药物不良反应监测和控制。因此，高血压患者需要定期门诊复查。

误区五：血脂正常的高血压患者，不用服用降脂药物

化验单报告中的血脂正常范围，并不是高血压人群的推荐血脂范围。高血压合并高脂血症会增加心血管事件发生风险。应根据高血压患者低危、中危、高危和极高危不同分层，同时加用降脂药物，并血脂达标，从而降低心血管事件发生风险。

“研究发现，高血压的发生除与遗传、年龄、性别等不可改变的因素相关，还与过量饮酒、高钠低钾膳食、超重和肥胖、精神紧张、缺乏体力活动、吸烟、糖尿病、血脂异常等危险因素相关。”黄榕翀教授建议，有上述相关危险因素的人群要注意监测血压水平，注意养成健康饮食和良好的生活习惯，如饮食尽量清淡少盐、戒烟限酒、适当运动、合理膳食、控制体重，还要保持情绪平衡。

（视频制作和海报制作：实习生李佳悦）

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