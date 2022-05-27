中消协发布消费提示：勿轻信近视治疗广告

受疫情影响，学生居家上网课的时间和频次增多。针对市场上一些声称能治疗近视的产品和服务，中消协5月26日发布消费提示，勿轻信近视治疗广告。

当前，市场上针对儿童青少年近视防控的产品和服务很多，如护眼贴、明目膏、护眼仪等产品，以及中药药敷、贴耳豆、足底刺激、针灸按摩等服务，有的产品和服务宣称能“降低度数”“治愈近视”，虚构一些“成功”案例以博取消费者的信任。此外，将假性近视当成真性近视，把假性近视的干预效果当成“治愈”的依据等蒙骗套路，同样值得警惕。

据了解，从去年开始，市场监管总局组织开展儿童青少年近视防控产品违法违规商业营销宣传专项整治行动，依法从严查处使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”“度数修复”等误导性表述进行营销宣传的行为。加大对冒用中医药名义或者假借中医药理论、技术进行营销宣传欺骗消费者行为的打击力度。严厉打击使用患者名义或者形象进行诊疗前后效果对比或者作证明，以及宣传诊疗效果或者对诊疗的安全性、功效做保证性承诺的虚假违法广告。

中消协提示广大消费者，在目前医疗技术条件下，近视不能治愈。防控近视重在预防，抓早、抓小是关键，科学用眼加上适量的户外活动才是“良药”。如发现经营者存在误导性表述或者冒用中医药名义、假借中医药理论和技术进行虚假违法营销宣传，可向经营者所在地的市场监管部门或者消协组织投诉举报。（记者赵文君）