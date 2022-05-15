防治碘缺乏病日：科学补碘 远离误区

5月15日是防治碘缺乏病日。碘是人体必需的微量元素。人体缺碘会造成不同程度的损害，导致发生碘缺乏病，特别是对孕妇、婴幼儿的危害更为突出。那么，我们该如何科学补碘呢？就此人民网记者采访了天津市第一中心医院代谢病科科主任李俊峰。

“碘在人体内主要参与甲状腺激素合成，具有促进生长发育，促进神经系统以及肌肉发育，促进脂类、糖类、蛋白质代谢等重要作用，而且是多数酶的重要组成成分。”李俊峰介绍，人体不能生成碘，需要从外部获取。成年人缺碘，可能会导致甲状腺肿大、甲状腺机能减退等，表现为容易疲劳、注意力不集中、工作效率低下。女性在妊娠期缺碘会造成胎儿缺碘，增加流产、早产、先天畸形等风险。孩子在胎儿和幼儿期缺碘，会影响大脑的正常发育，严重的可造成克汀病、智力损伤等。

补碘是不是越多越好呢？李俊峰表示，碘不能缺少也不能过量，过多摄入碘同样会对健康产生不同程度的损伤。通常碘在人体中处在一个动态平衡的状态，多余的碘会随尿排出。所以，尿碘是判断人体内碘含量的最敏感指标。

那么，该如何科学补碘预防碘缺乏病呢？李俊峰说，食用碘盐是预防碘缺乏病最简便、安全、有效的方式。对于一般人群，不需要再吃任何含碘保健品和碘强化食品。妊娠期和哺乳期妇女可选择专用加碘盐。患有甲亢、甲减、自身免疫性甲状腺炎等甲状腺疾病的人群，应依照医生建议开展碘的补充。

李俊峰提示，生活中人们对补碘存在一些误区。有人认为，沿海地区居民或海产品食用多的人不需要吃碘盐。沿海地区出产的部分海产品含碘量确实较高，但食用频率和量才是摄入碘量的关键。实际上每日食用足够人体所需碘量海产品的人群是非常少的。还有人认为，只要食用加碘盐就肯定不会缺碘。事实上，碘盐存放时间过长，环境潮湿、高温以及不正确的烹调方式等，都会使碘盐中的碘挥发损失，从而影响人体对碘的摄入。（视频制作：实习生李佳悦）

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