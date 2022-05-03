世界防治哮喘日：远离哮喘 让呼吸顺畅起来

今年的5月3日是世界防治哮喘日。哮喘是常见的慢性疾病之一，春夏之交正是哮喘病的高发期。什么是哮喘？哮喘有哪些高危人群？就此人民网记者采访了天津医科大学第二医院呼吸内科主任医师赖雁平。

“哮喘是由多种细胞以及细胞内组分参与的慢性气道炎症性疾病。”赖雁平介绍，哮喘如得不到有效控制，反复发作，随着气道炎症的长期存在，会发展成肺气肿，可导致肺源性心脏病等，甚至出现呼吸衰竭。

赖雁平表示，多数哮喘患者会有多年的过敏性结膜炎、过敏性鼻炎等基础疾病，进而会继发过敏性哮喘。哮喘患者会在接触刺激物后，反复出现喘息，伴有或不伴有胸闷或咳嗽等症状，因严重呼吸困难甚至不能平卧，经常在夜间或晨间发作；也可表现为夜间慢性刺激性干咳。有些患者会因运动或服用阿司匹林药物而诱发哮喘。

“哮喘分为急性发作期、慢性持续期以及临床缓解期。急性发作期，指喘息、气促、咳嗽、胸闷等症状突然发生，或原有症状加重，并出现呼气流量降低，常因接触过敏原、刺激物或呼吸道感染诱发 。慢性持续期，指每周均不同频度和（或）不同程度地出现喘息、气促、胸闷、咳嗽等症状。临床缓解期，指患者无喘息、气急、胸闷、咳嗽等症状，并维持1年。”赖雁平说。

“哮喘患者具有多基因遗传倾向的过敏体质，与外界环境的相互影响是发病的重要因素。”赖雁平说，哮喘的高危人群包括具有哮喘家族史或合并过敏性疾病者；肥胖者；儿童时期呼吸道感染者；非母乳喂养者；吸烟与被动吸烟者。

“哮喘患者要做好自我管理，才能把病情控制在可控范围内。”赖雁平建议，哮喘患者要谨防过敏原；避免有害气体和干冷空气刺激；戒烟戒酒；积极预防和治疗呼吸道感染；按时服药及熟练掌握药物装置，如峰流速仪的正确使用；适当运动，尤其是儿童青少年，正确用药不影响上体育课等。同时，推荐哮喘患者做好哮喘日记，内容包括当日的气温、饮食、运动和工作情况，以及药物使用情况等。日记有助于医生正确评估哮喘的控制水平和治疗效果。（视频制作：实习生李佳悦）

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