沈华浩：推动消除哮喘管理差距 实现同质化管理

在“世界防治哮喘日”到来之际，浙江大学呼吸疾病研究所所长、浙江大学医学院附属第二医院呼吸与危重症医学科主任、中华医学会呼吸病学分会副主任委员兼哮喘学组组长沈华浩做客人民网·人民健康举办的“加强临床专科建设，推动公立医院高质量发展”系列对话节目。他提出，做好包括哮喘在内等慢性呼吸系统疾病的防治意义重大，要在“促、防、诊、控、治、康”等多个环节强化防治工作。同时，要推动消除哮喘管理差距，实现同质化管理。

慢性呼吸系统疾病被世界卫生组织列为全球“四大慢病”之一。沈华浩介绍，近年来，慢性呼吸系统疾病的发病率和死亡率都在逐年增加，由此带来的健康危害、经济负担等问题亟需引起重视。他认为，做好慢性呼吸系统疾病防治，主要体现在“促、防、诊、控、治、康”6个方面，即要从健康促进、疾病预防、诊断、控制、治疗、康复等方面全方位推动防治工作。

沈华浩认为，呼吸慢病管理并非朝夕之事，病情长期存在且易反复发作的疾病特征，导致患者往往需要长期规范、系统化的全程管理。他建议，应从强化公众健康教育，提高全民预防观念，到提升各级呼吸领域相关科室建设，推进分级诊疗实施，全面推进规范化诊疗和长期管理，再到患者院外自我管理和定期随访，打通呼吸慢病管理痛点，构建呼吸诊疗生态圈。

“做好系统化、全程化、长期化的呼吸慢病全程管理，其中最重要的是要提高大众对疾病的知晓度及重视程度。”沈华浩说，同时，要加强慢性呼吸系统疾病的早诊技术手段，研发早期诊断哮喘、慢阻肺病等呼吸疾病的技术方法，制定标准，破解‘早期诊断困难’难题。此外，也要提高患者依从性，积极配合治疗。

2022年“世界防治哮喘日”主题是“消除差距，实现哮喘的同质化管理”。对此，沈华浩认为，主题目标就是要厘清和消除不同地区、不同等级医疗机构、不同人群在哮喘管理方面的种种差距，制定从局部到全球范围内可实施、可运用的创新方案，实现同质化管理。实现这一目标既需要通过健康科普消除大众对慢性呼吸系统疾病的认知差距，也需要通过学科建设、专业培训、指南解读、人才培养等消除医疗资源的分布差距，强化基层薄弱环节。

谈及我国呼吸与危重症医学科的建设发展，沈华浩说，该学科相较于其他学科起步较晚，但发展迅速，目前正在从弱学科到强学科、小学科到大学科持续转变，特别是在哮喘和慢阻肺病的创新研究方面，近年来取得了突破性进展。浙江大学医学院附属第二医院呼吸与危重症医学科也通过诊疗实践、临床研究、人才培养、技术创新等举措逐步做大做强，在相关疾病领域实现从跟跑到并跑再到领跑的突破。