本报记者 杨彦帆

“实践证明，‘动态清零’是最优选择，是当前我国疫情防控务必守住的底线。”在4月29日举行的国新办新闻发布会上，国家卫生健康委副主任李斌表示。

今年2月底以来，面对奥密克戎变异株流行，我国疫情呈现点多、面广、频发的特点，防控工作经历严峻考验。发布会介绍了坚持“动态清零”做好疫情防控工作有关情况，并就热点问题回答记者提问。

全国新冠肺炎疫情呈波动下降趋势

“目前，吉林及其他多地聚集性疫情得到有效控制，上海清零攻坚战初见成效，全国疫情呈波动下降趋势。”李斌说，我国始终坚持“动态清零”不犹豫、不动摇，第一时间统筹调配检测、流调、转运、隔离、收治等力量，最大限度遏制疫情扩散蔓延。

李斌表示，“动态清零”不是绝对的“零感染”，我国在丰富的防控实践中积累了一套卓有成效的防控措施，并根据病毒的新变化、疫情的新情况，因时因势对防控措施不断优化升级。

针对是否可以在一些地方实行共存策略，在另一些地方实行“动态清零”的问题，李斌回应，疫情防控是一场总体战，必须增强大局意识、坚持全国一盘棋，只有疫情被有序地控制，才能为人民生命健康提供坚实的保障，为正常的生产生活创造有利的条件。

李斌表示，在坚持“动态清零”总方针不动摇的前提下，鼓励地方根据当地的疫情形势和特点，探索总结一些好的经验和做法，进一步提高疫情防控的科学精准水平，努力用最小的成本取得最大的防控效果。

抗击奥密克戎要真正做到“四早”

“奥密克戎变异株虽然具有传播强、隐匿性强、无症状感染多等特点，但是并不意味着做不到‘四早’——早发现、早报告、早隔离和早治疗。”国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年说，现在提倡的是核酸+抗原自测的联合检测策略，总体上来看，疫情发现得越早，传播链条就越清楚。

梁万年说，“四早”要靠一系列理念、能力和机制来保障。在应对疫情时，各地都要做好相应的准备，包括监测能力、发现报告和快速反应能力等。如果发现得晚，尤其在不清楚传染源以及感染者的波及范围和接触人群的情况下，就有必要适当扩大管控范围，加强核酸检测，加强相应的管控措施。

梁万年认为，我国具备“四早”的技术和手段，比如核酸检测技术和已经广泛推广使用的抗原自测技术。此外，有一套完备的监测体系，监测能力也正在进一步加强。两年多以来积累了和新冠肺炎病毒斗争的经验，应急体系、救治体系、民众参与、联防联控机制已经形成了一个最基本的经验，就是以快制快。只要我们把这些利用好，一定能落实“四早”，尽快用最小成本战胜新冠肺炎疫情。

梁万年说，我国是一个人口大国，地区发展不平衡，医疗资源总体不足，资源配置不平衡，“一老一小”疫苗接种率总体上还不够高，面对新冠肺炎疫情的反复冲击，如果采取与病毒共存的所谓“躺平”的策略，医疗卫生资源将面临严重挤兑风险，大量有基础病的患者、老年人、儿童、孕妇等人群的身体健康将会受到威胁，对经济社会发展也会产生严重冲击。在这种情况下，我们必须坚持“动态清零”总方针不动摇。

设立“黄码”医院保障正常医疗服务

梁万年表示，计算抗击新冠肺炎疫情成本和收益时，要算大账、总体账、动态算账，既要算经济账，更要算民生账。“动态清零”的最终目标是最大限度保护人民生命安全和身体健康，同时最大限度保护经济社会发展和正常的生产生活。

“我国所采取的‘动态清零’总方针和一系列抗疫举措，相当于为14亿多人民购买了一份应对疫情变化等不确定因素的保险，目的是为了整体社会福利的最大化。”梁万年说。

保障正常医疗服务方面，李斌表示，国家卫健委部署要求各地设立“黄码”医院，开通“云门诊”，对于急危重症的患者在核酸检测结果不明的情况下，要及时启动和规范使用急诊、抢救室、手术室、病房设立的缓冲区域，医务人员严格落实首诊负责制和急危重症抢救制度，做好个人防护，及时有效地进行救治，不以任何理由推诿拒绝，延误治疗。同时，要满足特殊群体的就医需求，完善发生疫情地区的医疗保障，统筹医疗机构内部的疫情防控和医疗服务工作。

全力保障疫情期间群众正常看病的就医需求，保障疫情期间群众生活物资供应，规范有序推进复工复产……国家卫健委疾控局负责人雷正龙表示，根据疫情形势变化和防控工作的实际需要，防控政策措施也在不断进行调整完善，更好统筹疫情防控和经济社会发展。

特大城市应对新冠肺炎疫情带来启示

李斌表示，我国新冠肺炎疫情防控分为四个阶段：第一阶段，突发疫情应急围堵阶段。用了三个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果。第二阶段，常态化防控的探索阶段。以核酸检测为中心来扩大预防，用2—3个潜伏期控制住疫情。第三阶段，全链条精准防控、“动态清零”阶段。立足抓早抓小抓基础，充分利用疫情发生后“黄金24小时”，力争在一个潜伏期左右控制住疫情。当前，我国已经进入全方位综合防控“科学精准、动态清零”的第四个阶段。

特大型城市防控有何启示？梁万年表示，北京和上海都是特大型城市，奥密克戎变异株传播速度快，是对城市治理体系、治理能力的考验。

一是必须要优化、完善过去抗击新冠肺炎病毒的打法，总的一条就是以快制快，与病毒在时间上赛跑。

二是要树立信心，一些城市的实践证明，采取有效策略和打法能够控制疫情传播，实现“动态清零”。

三是在奥密克戎变异株面前，最为脆弱的人群是老年人和基础病患者，最有效的保护手段是接种疫苗。北京和上海的老年人口占比高于全国平均水平，加强老年人的疫苗接种，切实提升疫苗全程接种包括加强针的接种率，这是保护老年人的生命安全和身体健康的有效手段。

四是抗击疫情是系统工程，需要形成强大合力。北京、上海等特大型城市的抗疫应该是全社会的动员，用系统工程的理念落实四方责任。

《 人民日报 》（ 2022年04月30日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)