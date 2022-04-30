本报记者 申少铁

“中医药在上海本轮疫情‘防、治、康’全过程发挥了重要作用。”中国工程院院士、国家中医药管理局副局长黄璐琦说，上海市在疫情防控和感染者救治中坚持中西医并重、中西医结合、中西药并用。

“除了极少数孕产妇、婴幼儿和特殊感染者等不适宜人员外，中医药在上海本轮疫情中得到广泛使用。尤其是无症状感染者和轻型、普通型病例，以中医药治疗为主。”黄璐琦介绍，上海市本地中医医院和综合医院中医队伍以及援沪中医医疗队，积极参与定点医院、方舱医院救治工作。

在国家中医药管理局指导下，上海市先后制定《上海市新型冠状病毒感染中医药诊疗专家共识（2022春季版）》《定点医院和隔离救治场所中药临床应用实施方案的通知》，中医药全程深入参与救治工作。上海市的中医药诊疗方案考虑到了无症状感染者居多、本地春季气候特点等，还制定了老年人、儿童的专家共识和用药指南。

“目前，中医药救治最大的困难是老年人的中西医结合治疗。”黄璐琦说，上海市住院病例中，60岁以上老年人占比达三成。老年病例大多患有基础疾病，如何在老年人救治过程中，既体现中医和西医配合，又体现新冠肺炎与基础病的共治，是一个很大的挑战。

“现在我们的救治工作重点是老年人的重型、危重型病例。”黄璐琦说，上海市中医药管理局已经组织了专家组进行会诊和巡诊，制定了相应的中医药救治共识，定期开展病例研讨，每日对老年危重病例进行中医药救治情况的统计。

“分类分层推动中医药预防干预，发挥中医药‘治未病’的特殊优势。”黄璐琦说，近日，上海市中医药管理局抽样调查传播率相近的5个区内，中医医联体医院管理的10个集中隔离点情况。结果显示，10个隔离点累计管理密接人员5962名，其中6个隔离点中药服用率在80%以上，核酸检测结果阳性率为18.57%，4个隔离点中药服用率不超过50%，核酸检测结果阳性率为26.82%，在统计学上具有显著差异。

黄璐琦介绍，为全力支援上海市抗疫工作，截至目前，20个省份共派出9285名中医医疗队员，其中有4支中医医疗队整建制接管方舱医院。同时，上海市中医医疗机构也派出2000多名医务人员，先后参与28家方舱医院整建制或部分病区的管理。

各地中医医疗队也带来了多元的中医药疗法。在定点医院和方舱医院中，除了中药汤剂和中成药，还广泛使用针灸、耳穴、穴位敷贴、小儿推拿、中医功法等中医非药物疗法。一些中医医疗队员在方舱医院内开设中医药在线课程，开展中医功法训练。

此外，在上海市联防联控机制物资保障组统一协调下，市卫健委、市中医药管理局、市经信委、市药监局等部门共同制定了中医药保障供应方案。依托上海市中药行业协会，联合市内14家中药饮片骨干企业，按照方案给定点医院、方舱医院、重点人群提供中医药。

《 人民日报 》（ 2022年04月30日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)