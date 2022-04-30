北京29日新增48例本土确诊病例，6例无症状感染者

据“首都健康”微博消息，4月29日0时至24时，北京新增48例本土确诊病例(含2例4月27日、28日诊断的无症状感染者转确诊病例，确诊病例1至13昨日已通报)和6例无症状感染者(无症状感染者1至3昨日已通报)，无新增疑似病例；新增2例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者。治愈出院2例。

本土病例

确诊病例1：现住通州区玉桥街道协辛庄。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：现住通州区梨园镇半壁店大街25号大方居小区，在校学生。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3：现住通州区九棵树街道瑞都国际。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例4：现住房山区琉璃河镇务滋村。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例5 ：现住丰台区东铁匠营街道四方景园。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例6：现住房山区窦店镇金鑫苑。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例7：现住房山区窦店镇一街村。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例8 ：现住通州区新华街道京贸国际城。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例9：现住房山区窦店镇于庄村。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例10：现住房山区窦店镇瓦窑头村。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例11：现住大兴区采育镇前甫村。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例12：现住房山区窦店镇于庄村。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例13：现住朝阳区小红门乡鸿博家园。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例14：现住丰台区北宫镇太子峪大队。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例15：现住朝阳区尚古古玩城。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例16、29：现住址均位于朝阳区，在校学生。4月29日报告核酸检测结果均为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例17：现住朝阳区农光里。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例18：现住朝阳区劲松街道农光东里小区。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例19：现住房山区窦店镇夏村利鑫苑小区。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例20：现住丰台区四方景园。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例21：现住丰台区方庄芳星园三区。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例22：现住朝阳区农光里。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例23：现住朝阳区广和南里二条。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例24：现住朝阳区农光东里。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例25：现住大兴区采育镇后甫村。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例26：现住朝阳区八里庄西里。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例27：现住朝阳区松榆西里。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例28：现住顺义区马坡镇马坡中晟馨苑。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例30：现住朝阳区潘家园。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例31：现住通州区嘉华印象。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例32：现住昌平区沙河镇乐乎有朋。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例33：现住顺义区双丰街道顺悦家园。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例34：现住房山区窦店镇于庄村。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例35：现住朝阳区潘家园。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例36：现住丰台区长辛店街道赵辛店村。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例37：现住房山区窦店镇于庄村。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例38：现住顺义区南法信东亚首航国际。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例39：现住朝阳区光辉里小区。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例40：现住朝阳区小黄庄前街13号院。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例41：现住房山区窦店镇苏村。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例42：现住丰台区南苑街道槐悦佳苑。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例43：现住通州区维通利电气公司宿舍。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例44：现住大兴区采育镇后甫村。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例45：现住通州区于家务乡枣林村。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例46：现住房山区窦店镇于庄村。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

无症状感染者1：现住房山区窦店镇瓦窑头村。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住房山区窦店镇望楚村。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住丰台区东铁匠营街道四方景园。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住朝阳区方家村。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住房山区阎村镇大件路。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住昌平区沙河镇乐乎友朋。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例

确诊病例1：中国籍，4月28日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。4月29日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：中国香港籍，4月28日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。当日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。