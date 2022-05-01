北京4月30日新增53例本土确诊病例、6例本土无症状感染者

中新网5月1日电 据“首都健康”微博消息，4月30日0时至24时，北京新增53例本土确诊病例(确诊病例1至26、53昨日已通报)和6例无症状感染者(无症状感染者1至4昨日已通报)，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、疑似病例，新增1例境外输入无症状感染者。治愈出院11例。

确诊病例1、9：为同一家庭成员，现住通州区北苑街道新仓路小区。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例2：现住朝阳区松榆东里。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3、4：现住海淀区甘家口街道景王坟13号院，谷多餐厅(增光路店)员工。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例5、41：现住址均位于朝阳区，绿化队员工。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例6：现住丰台区东铁匠营街道东铁营横一条。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例7：现住石景山区鲁谷街道六厂宿舍。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例8：现住朝阳区崔各庄乡京旺家园5区。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例10、44、45：现住址均位于朝阳区，在校学生。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例11：现住房山区阎村镇前沿村。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例12：现住朝阳区建外街道光辉里小区，光辉里小区底商1层7号黄焖鸡牛肉板面店员工。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例13：现住门头沟区大峪街道含晖苑。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例14：现住丰台区云岗街道镇岗南里3号院。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例15：现住通州区潞城镇荔景苑新区，外卖配送员。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例16：现住顺义区马坡镇马卷村。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例17：现住房山区窦店镇于庄村。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果， 4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例18、23：现住址均位于通州区，在校学生。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例19：现住昌平区天通苑南街道天通苑四区。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例20：现住朝阳区劲松街道农光里。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例21：现住通州区于家务乡于家务西里。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例22：现住顺义区李桥镇樱花园二区。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例24：现住房山区窦店镇芦村。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例25：现住丰台区丰台街道味道花园酒店宿舍。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例26：现住房山区窦店镇于庄村。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例27：现住海淀区温泉镇白家瞳小区。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例28：现住大兴区民顺南路10号院。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例29：现住房山区窦店镇西安庄村。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例30：现住房山区拱辰街道花园巷小区。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例31：现住海淀区东升镇观林园。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例32：现住大兴区亦庄镇南海雅苑。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例33：现住丰台区长辛店街道园博嘉园。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例34：现住朝阳区观筑庭园。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例35、36：为夫妻关系，现住朝阳区豆各庄晨风园。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例37：现住朝阳区小红门牌坊村。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例38：现住东城区安华北里。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例39：现住海淀区用友产业园。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例40：现住房山区窦店镇于庄村。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例42 ：现住通州区于家务乡于家务西里小区。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例43：现住朝阳区朝丰家园。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例46：现住房山区窦店镇。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例47：现住房山区窦店镇。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例48：现住朝阳区朝丰家园。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例49 、50：现住朝阳区双井街道广和南里二条。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，确诊病例49临床分型为轻型，确诊病例50临床分型为普通型。

确诊病例51：现住石景山区金顶街三区。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例52：现住石景山区绿地金融城。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例53：现住丰台区太平桥街道西三环南路甲8号。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为无症状感染者，入院后出现发热症状，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

无症状感染者1：现住通州区新华街道加华印象。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住丰台区卢沟桥街道六里桥南里。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住通州区永顺镇北关富河园。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住朝阳区十八里店乡弘燕市场。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住通州区召里家园。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住朝阳区十八里店乡西直河村。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月30日诊断为无症状感染者。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

提醒广大市民朋友，积极配合区域核酸筛查，核酸检测时服从现场安排，有序排队，保持安全距离，戴好口罩，做好个人防护，不扎堆、不聚集、不交谈，保持手部卫生。采样后，立即戴好口罩，尽快离开采样点。正值“五一”假期，请市民朋友尽量减少人员流动，减少聚餐聚会，进入公共场所主动配合并遵守限流、扫码登记、测温验码、查验核酸证明、戴口罩、保持安全社交距离等防控措施，如有发热或呼吸道症状，特别是近期与呼吸道传染病患者有密切接触的，不建议外出。