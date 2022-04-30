本报记者 史一棋

“三角形外角和等于360度。”4月27日7时45分，上海北蔡中学初一五班班主任钱杰吃完早饭，在班级群内设置了新一天的签到提示。身为数学老师的他，每天都会选取一个知识点作为签到提示，帮助学生强化记忆。

9时30分，第二节课开始，是钱杰的数学课。“最近在讲平面几何的内容，难度不小。而线上教学不如线下来得直观，对学生的空间想象能力提出了更高要求。”钱杰说。

为了让班上35名学生都能听得懂，钱杰琢磨出一套教学办法：一方面利用上海市提供的“空中课堂”视频课资源，让学生看视频，他对其中重点、难点进行深度解析；另一方面，发动对相关知识点理解更透彻的学生录制题目讲解视频，供其他学生参考学习。

“要想把别人教明白，自己得先明白。今天你讲，明天他讲，不但巩固了知识，还深化了友谊。”在钱杰的引导下，班上学生互帮互助的氛围很浓厚。

12时40分，吃过午饭，钱杰给班上的王同学拨了一通电话。原来，这位同学的父母自3月底以来都在抗疫一线，一直没回过家。

“这么长时间，他一个人在家，我挺担心的，隔几天就会和他在电话里聊聊天。”疫情防控期间，钱杰逐一了解学生的家庭和生活状况，对有类似情况的学生予以重点关照，“父母在抗疫一线很不容易，孩子的教育我得更用心，让他们放心。”

16时10分，一天的课程结束，到了班会时间。今天轮到齐同学演讲，题目是《猫为什么要吃植物》。“我让学生自己定选题、查资料、搞研究，每人准备至少5分钟的主题演讲。”钱杰认为，这样既能调动学生自主学习、自主钻研的积极性，又能让学生较为系统地了解课外知识、拓宽视野，“我会对他们的演讲进行点评，他们听得很认真，喜欢这种班会形式，我打算坚持做下去。”

自3月12日起，上海市中小学全面启动在线教育工作。“全市约150万中小学生参加了线上课程学习，总体情况平稳有序。”上海市教委相关负责人介绍，结合新教材新课程实施要求，上海市推出11300余节涵盖全学科、全学段的“空中课堂”视频课，确保疫情防控期间中小学在线教育质量。

“疫情终将退去，明天会更好，加油！”22时，钱杰在班级群内留言。

《 人民日报 》（ 2022年04月30日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)