中国疫情防控已进入第四阶段 北京疫情风险仍存

中国国家卫健委29日通报，28日中国内地新增确诊病例5659例，其中境外输入13例，本土5646例。新增无症状感染者10029例，其中境外输入87例，本土9942例。新增死亡病例52例，均为本土病例，在上海。

截至28日24时，中国内地现有确诊28317例，累计死亡4975例，累计报告确诊病例214243例。境外输入现有确诊182例，累计确诊18163例，无死亡病例。

中国内地疫情波动下降 疫情防控已进入第四阶段

因上海市本土无症状感染者转确诊病例的数量激增，中国内地28日新增本土确诊5646例。上述病例虽然涉及18个省份，但97%以上来自上海(5487例)。此外，北京47例，吉林42例，浙江31例，另有14个省份各有个位数新增。

当日新增本土无症状感染者9942例，连续两天低于万例。上述感染者来自21个省份，其中上海9545例，占比达到96%。随后是辽宁91例，江西76例，江苏46例，吉林45例，山东38例，安徽23例，浙江20例，另有13个省份分别有20例以下的新增。

中国国家卫健委29日表示，今年2月底以来，中国本土疫情呈现点多、面广、频发的特点，防控工作经历了武汉保卫战之后最为严峻的考验。目前，吉林及其他多地聚集性疫情得到有效控制，上海清零攻坚战初见成效，全国疫情呈波动下降趋势。

据国家卫健委介绍，中国疫情防控分为四个阶段：第一阶段是突发疫情应急围堵阶段。用三个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果。第二阶段是常态化防控的探索阶段。以核酸检测为中心来扩大预防，用2—3个潜伏期来控制住疫情。第三阶段为全链条精准防控、动态清零阶段。充分利用疫情发生后黄金24小时，力争在一个潜伏期左右控制住疫情。当前，中国已进入全方位综合防控“科学精准、动态清零”的第四个阶段。

上海封控区涉及人口大幅减少 北京疫情风险依然存在

上海28日新增本土确诊5487例、无症状感染者9545例，新增本土确诊病例数虽然较前一日(1292例)大幅攀升，但其中5062例为既往无症状感染者转归。当日上海新增本土死亡病例52例，平均年龄84.02岁(最小58岁，最大99岁)，死亡的直接原因均为基础疾病。

上海市卫健委29日介绍称，上海近期对封控区、管控区、防范区实施了“核酸+抗原”的组合筛查。依据阶段性筛查结果，4月28日全市共划分封控区13947个，涉及人口数527万，与4月20日发布的结果相比，封控区涉及人口减少660多万人。

北京市疾控中心29日通报，28日15时至29日15时，北京新增本土确诊31例、无症状感染者3例。自4月22日以来，北京市累计报告本土感染者228例，涉及朝阳(101例)、房山(62例)、通州区(20例)等12个区。

北京市官方表示，经过2轮11区的区域性规模核酸筛查，北京日增病例数十例，风险依然存在，且老传播链又有新风险。“五一”假期，市民进入全市各类公共场所(含郊区景区、酒店、民宿等)，以及假期后，全市上班、上学人员，均需持48小时内核酸检测阴性证明。

广州白云机场疫情为境外输入 杭州疫情形势向好

28日12时至29日12时，广州新增本土感染者20例(确诊12例、无症状8例)，自27日白云机场突发疫情以来，累计报告本土感染者24例。

广州市卫健委29日介绍称，广州本次疫情为一起与境外输入关联的独立疫情，病毒为奥密克戎变异株BA.2分支，初步研判为机场工作人员在工作中意外暴露感染所致。目前，该聚集性疫情主要发生在机场及周边区域，相关的流调溯源工作仍在进行中。

浙江省杭州市28日新增本土确诊24例、无症状感染者6例。截至29日9时，杭州“0419”拱墅区疫情累计报告感染者174例，“0426”上城区疫情累计报告感染者4例。

杭州市29日召开发布会称，4月19日以来，杭州经历了一次规模较大的疫情，疫情病毒主要是奥密克戎BA2.2进化分支，整个疫情呈现多链并行、家庭聚集、隐蔽性强的特点。目前，“0419”拱墅区疫情已连续3天社区清零，社会面风险较低。“0426”上城区疫情28日至29日9时无新增感染者，疫情形势整体向好。

山东疫情总体可控 吉林有序“放开”

山东省28日新增本土确诊7例、无症状感染者38例。4月20日至28日，山东省累计报告本土确诊23例、无症状感染者409例。

山东省29日召开发布会称，当前，该省疫情防控形势总体可控，新增感染者主要集中在济南、烟台两市，省内其他地区疫情形势稳定向好。但近期新增感染者数量有所增加，疫情出现小幅波动，部分地区在区域核酸筛查中发现多名阳性感染者。因此，山东需采取更加严格的管控措施，坚决切断疫情传播链条。

吉林省疫情形势持续向好，28日新增本土感染者降至百例以下(确诊42例、无症状者45例)。吉林省29日召开发布会称，该省正在采取多项措施为需求潜力“松绑”，为经济恢复“加油”。

吉林省官方表示，该省已制定相关措施，聚焦分级分类推动复商复市，综合施策释放消费潜力。积极稳妥开放大型生产生活市场，尽快恢复便民服务场所正常经营，有序开放餐饮场所，加快恢复住宿业，适时开放休闲娱乐业，稳妥恢复文化旅游业。