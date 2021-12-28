久咳不愈的背后 当心这个“变异性”疾病

最近，呼吸科收治了一位“久咳不愈”的咳嗽患者。患者王先生，今年28岁，是一位小有名气的歌手，平时生活习惯良好，不抽烟，也不喝酒。几个月前，王先生受凉后，感觉有些咳嗽，但无痰，并未在意，就自己随便吃了一点止咳药。可没想到的是，咳嗽一直未好，而且最近咳得更加厉害了，尤其是到了晚上，整个楼层的邻居都能听到他的咳嗽声，严重影响了王先生的生活。

入院后，王先生在经过一系列的检查后，被确诊为“咳嗽变异性哮喘”。在得知自己患上“哮喘”后他彻底蒙了，怎么也没想到自己眼中的“普通咳嗽”最终会变成“哮喘”。

其实在日常生活中，类似王先生这样的“咳嗽”患者还有很多。往往会当做普通咳嗽治疗，从而耽误了病情。

那么“咳嗽变异性哮喘”到底是一种什么疾病，我们应该如何识别和防治呢？

没有喘息、气促的哮喘病，了解下

“咳嗽变异性哮喘”为哮喘的一种特殊类型，是一种气道炎症性疾病。此类患者没有喘息、气促等哮喘常见的症状，咳嗽为其唯一或者主要的表现，所以往往容易被人们忽视。

此类疾病主要表现为刺激性的干咳（咳痰量每天<10ml,大约为2个普通矿泉水的瓶盖量），以夜间和凌晨咳嗽为主要特征。咳嗽时间较长，发病时间大于8周的患者约占三分之一。气道高反应是哮喘发作的前提条件，气道高反应就是气道对外部刺激反应会更快更剧烈。

控制良好的“咳嗽变异性哮喘”患者平时可能没有症状，但是一旦经过感冒、冷空气、灰尘、油烟等刺激后可能会激发气道高反应，诱发或者加重咳嗽。

当普通咳嗽治，那就错了

“咳嗽变异性哮喘”治疗是不能按照普通咳嗽来治疗。国内相关指南推荐使用吸入用糖皮质激素联合支气管扩张剂的复方制剂治疗，例如：“布地奈德/福莫特罗”“氟替卡松/沙美特罗”，建议治疗时间至少8周，部分患者需要长期用药治疗。如果患者症状较重，对于吸入用糖皮质激素反应不佳时，建议口服糖皮质激素治疗。

另外还可以应用白三烯受体拮抗剂，例如“孟鲁司特钠”。本类药品可以减轻患者的咳嗽症状、改善生活质量并缓解气道炎症。

少数对吸入性糖皮质激素无反应的患者，使用本类药物治疗仍可能有效。同时中医认为“咳嗽变异性哮喘”与风邪犯肺、肺气失宣有关，治疗时应疏风宣肺、止咳利咽，使用“苏黄止咳胶囊”有效。

除了药物治疗，此类患者还可以采取一些有效措施预防“咳嗽变异性哮喘”发作。首先，保持良好的生活和饮食习惯：戒烟忌酒，保证充足营养，提高自身免疫力，忌食辛辣刺激性食物，适当运动，保证充足睡眠。

其次，避免长时间接触诱发因素：例如粉尘、花粉、油烟、刺激性气体、冷空气、感冒。最后，早期干预，规律用药，一旦确诊为“咳嗽变异性哮喘”后应尽早用药治疗。

文/韦元元 李广润（北京世纪坛医院）