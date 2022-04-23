京郊老年旅游团新增感染者 北京加强团队旅游疫情防控

4月22日16时至22时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者4例，均为确诊病例。另有1例核酸复核阳性人员及9例核酸初筛阳性人员。北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火在22日晚的疫情防控发布会上表示，经初步流调，新增感染者涉及京郊老年旅游团、装修人员及在校学生；感染者活动范围广，且涉及多个人员密集场所，初步判断未来传播风险高。

北京市文化和旅游局一级巡视员周卫民表示，当前全球新冠肺炎疫情仍处于大流行阶段，国内本土疫情多点频发，北京出现涉“北京人游北京”团队一日游疫情，为确保首都防疫安全和民众身体健康，确保满足多样化、个性化、高品质的旅游需求，有效防范与旅游活动相关的防疫漏洞，坚决堵住疫情传播风险，发布加强北京旅行社“北京人游北京”团队旅游疫情防控管理提示。

一是严格落实旅行社疫情防控主体责任。周卫民称，要压实“四方责任”、落实“四早要求”，北京旅行社组织“北京人游北京”团队旅游要严格落实包括但不限于：测温、扫码验码、科学戴口罩(室内、车内和户外人员密集处要规范戴口罩)、勤洗手、保持安全距离、员工核酸定期检测与健康监测、员工全员疫苗全程及免疫加强接种、环境通风、消毒消杀、备足防疫物资、建立游客台账、不组织或接待北京健康宝健康码异常的涉疫风险人员参团等系列常态化疫情防控措施。

二是严格旅行社员工核酸检测。从4月23日起，14日内组织过“北京人游北京”团队旅游业务的北京旅行社，其导游、司机和其他员工均要立即加做1次核酸检测，核酸检测阴性结果未出前采取居家办公，不得从事“北京人游北京”团队旅游带团服务业务。

三是严格执行团队旅游信息备案制度。北京旅行社从事“北京人游北京”团队旅游业务，必须按规定及时填报旅游电子行程单系统。

周卫民表示，“五一”假期将至，人员流动性、聚集性增加，疫情传播风险加大。要充分认识防疫工作的重要性，掌握防疫知识，自觉遵守防疫要求，加强自我防护。(徐婧)