如何应对新冠病毒变异株？在防控方面应注意哪些？

当前全球新冠肺炎疫情仍然十分严重，世界卫生组织宣布，新冠大流行继续构成国际关注的公共卫生事件。面对不断出现的新冠病毒变异株，在防控方面应注意哪些？国务院联防联控机制有关专家作出权威解答。

近一段时间，全国疫情形势呈现逐渐企稳态势，但地区之间交叉输入影响明显，一些地方动态清零的任务十分艰巨。吉林省吉林市疫情持续好转，长春市疫情呈现下降态势。上海市防控形势依然严峻，防控任务仍十分艰巨紧迫。

奥密克戎变异株传播快、隐匿性强，为疫情防控带来了新“考题”。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，“动态清零”是我国防控策略的最佳选择，对发生的新冠疫情，发现一起、扑灭一起，既不让新冠病毒在疫情发生地流行，也防止病毒传播扩散到其他区域。

4月20日，在长春市一处核酸检测点，居民接受核酸检测采样。新华社记者张建 摄

针对不断变异的新冠病毒，吴尊友表示，一方面，要时刻密切追踪全球范围内新变异毒株在传播范围、传染性、致病性等方面的变化和进展。另一方面，要坚持常态化防控措施，包括早发现、早报告、早隔离、早治疗的“四早”措施。

吴尊友表示，“早发现”是能否有效成功控制新冠疫情的关键。对于“外防输入”，要对入境人员隔离观察，以便及时发现境外输入病例；同时，要对涉及境外冷链或货物运输的人员每日监测，及时发现“物传人”以及随后的“人传人”。

对于已经传入国内的变异毒株，主要采取三方面措施。一是要加强新冠疫情地区人员流动控制，严防感染者流出；二是加强门诊就诊者监测，对发热、咳嗽等疑似新冠或感冒的病人进行检测，以便及时发现早期病例；三是对于个人来说，如果出现咽喉红肿或疼痛、咳嗽等症状，可以用抗原筛查方法自我检测，如果发现阳性，要及时向当地防疫部门报告。

统筹推进疫情防控和经济社会发展，要求疫情防控更加精准。农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智表示，将继续维护农业生产和人员物资流通秩序，严格落实差异化防控措施，原则上以村（屯）为单位划分封控、管控、防范区域，分类落实精准防控，严防“一刀切”“简单化”和“层层加码”，严禁擅自设卡拦截、随意断路封村。

4月18日，北京，医护人员为老年人接种新冠疫苗。新华社记者鞠焕宗 摄

做好疫苗接种、坚持落实个人防护措施仍是应对疫情的“利器”。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆建议符合条件的老年人尽快接种新冠疫苗，及时完成加强免疫。